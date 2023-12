Smartphones MicroLED : pas de révolution en vue pour nos écrans avant au moins 2030

La technologie d’affichage de nos smartphones ne devrait pas évoluer avant encore de nombreuses années, notamment en raison du coût des nouvelles technologies telles que le MicroLED.

La technologie MicroLED, avec sa promesse de pixels lumineux et autoéclairants, a fait des progrès ces dernières années, en particulier dans de petits appareils tels que ceux dédiés à la réalité virtuelle, les lunettes AR et les wearables. Cependant, lorsqu'il s'agit d'appareils plus grands tels que les smartphones, les tablettes, les ordinateurs portables et les écrans de PC, elle semble bien plus compliquée à démocratiser.

Actuellement, la construction d'écrans microLED de grande taille reste un défi, puisque la technologie n'a pas encore atteint une maturité suffisante pour être abordable pour le marché de masse. Il faut déjà débourser près de 100 000 euros pour vous offrir une télévision MicroLED, donc il semble compliqué que cette technologie soit adoptée par le plus grand nombre à court terme.

Quand peut-on attendre un smartphone avec un écran MicroLED ?

Selon la feuille de route de la MicroLED Association, les smartphones dotés de panneaux microLED ne sont pas attendus dans un avenir proche. L'association signale qu'aucun développeur ne travaille activement sur de tels projets et que les premiers prototypes ne devraient pas voir le jour avant la prochaine décennie.

Des prototypes de smartphones utilisant la technologie microLED pourraient faire surface entre 2030 et 2033, mais cela ne veut pas dire qu’elle sera disponible dans la foulée dans des appareils finaux. Ce qui est sûr, c’est que la voie vers l'adoption des microLED semble plus immédiate pour les ordinateurs portables, les écrans de PC et les tablettes.

La MicroLED Association prévoit que les résultats de la recherche émergeront entre 2026 et 2029, et que les systèmes pilotes pourraient entrer en production vers 2030. Les produits haut de gamme dotés d'écrans microLED pourraient arriver sur le marché d'ici 2033, remplaçant alors les traditionnels écrans LCD et OLED que nous connaissons aujourd’hui.

Le défi actuel réside dans la rentabilité de la technologie. Les avantages de production éprouvés des technologies LCD et OLED, vieilles de plusieurs décennies, sont évidents. Quoi qu’il arrive, il faut s’attendre à ce que le premier smartphone disposant d’un écran MicroLED voit son prix être bien plus élevé que d’autres appareils équipés d’écrans OLED.