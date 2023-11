Envie d’un nouveau PC portable ? Samsung prépare un adversaire au MacBook Pro M3

Fans de Samsung, sachez que le fabricant coréen se prépare à lancer une nouvelle série d’ordinateurs portables, les Galaxy Book 4. Avant leur sortie officielle, on sait déjà presque tout ce qu’il faut savoir à leur sujet.

Selon les détails obtenus par Windows Report, le design de la prochaine série Galaxy Book 4 semble s'inscrire dans la continuité des Galaxy Book 3, que nous avions particulièrement appréciés lors de notre test. Les images divulguées révèlent des caractéristiques familières, notamment deux ports Thunderbolt 4, HDMI, MicroSD, un port USB-A 3.2, un lecteur de cartes et une prise casque.

La similitude de poids suggère la possibilité que Samsung s'en tienne aux mêmes matériaux. Cependant, malgré un design familier, des améliorations significatives sont attendues sous le capot. Comme d’habitude, on retrouvera de nouveaux processeurs, mais pas seulement.

Que sait-on de la fiche technique des Galaxy Book 4 ?

D’après Windows Report, le Galaxy Book 4 360, le Galaxy Book 4 360 Pro, le Galaxy Book 4 Pro et le Galaxy Book 4 Ultra seront tous les trois dotés d'un écran AMOLED. En outre, les modèles haut de gamme seront cette fois-ci compatibles avec le Bluetooth 5.3, ce qui devrait améliorer leur connectivité.

Les différences entre les modèles apparaissent en termes de qualité d'affichage, le modèle de base Galaxy Book 4 se contenterait par exemple d'un écran LED FHD et du Bluetooth 5.1. En revanche, les modèles plus haut de gamme devraient offrir un écran AMOLED plus avancé, probablement avec un taux de rafraichissement élevé.

La série Galaxy Book 4 devrait offrir des performances de pointe grâce aux processeurs Intel Core de dernière génération. Les modèles de base et 360 pourraient être équipés de processeurs Core i5, tandis que les modèles Pro et Pro 360 pourraient être dotés de processeurs Core i7. La variante Ultra devrait aller encore plus loin avec le Core i9 haute performance.

Les capacités graphiques varieront également de l’iGPU Intel Graphics pour le Book 4 et le Book 4 360, à l’Intel Arc Graphics pour le Pro et le Pro 360, et une carte graphique GeForce RTX 4070 de NVIDIA pour le modèle Ultra.

Une caractéristique intrigante révélée par la fuite est la possibilité que les modèles 360 soient équipés d'un stylet, offrant ainsi davantage de fonctionnalités, en particulier en mode tablette. Enfin, alors que les détails sur l'autonomie, la mémoire vive et le prix sont encore en suspens, la fuite laisse entendre que le modèle Ultra disposera d'une impressionnante mémoire vive de 32 Go LPDDR5X. Il reste maintenant à savoir quand Samsung lancera ces nouveaux ordinateurs portables.

Source : Windows Report