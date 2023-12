Humane : l’AI Pin, cet appareil qui veut remplacer les smartphones, a enfin une date de sortie

Humane a annoncé que l'AI Pin, son appareil intelligent doté d'une intelligence artificielle qui vise à remplacer les smartphones traditionnels, sera expédié à partir de mars 2024, soit dans quelques mois seulement.

Humane, fondée par Bethany Bongiorno et Imran Chaudhri, deux anciens employés d'Apple, considère que le smartphone est sur le point de disparaître. La société considère le produit portable doté d'une intelligence artificielle comme “une nouvelle façon de penser, un nouveau sens de l'opportunité“.

C’est pourquoi Humane a récemment dévoilé l’AI Pin il y a maintenant quelques semaines, un appareil pas comme les autres. Ce dernier peut choisir parmi différents services d'intelligence artificielle pour répondre à vos demandes, sans vous obliger à regarder un écran. L'entreprise a également présenté son système de projection qui permet d'afficher sur votre main des éléments avec lesquels vous pouvez interagir.

L’AI Pin de Humane arrive au mois de mars

Lors de l'annonce officielle de l'AI Pin, Humane avait déclaré que l'appareil ne serait pas livré avant le début de l'année 2024, et n’avait pas donné d’informations précises à propos de la date des premières livraisons.

L'entreprise a maintenant précisé une date, déclarant sur X (anciennement Twitter) que son AI Pin commencera à être expédié en mars 2024. « Ceux qui ont passé des commandes prioritaires recevront leur épingle AI en premier », précise l’entreprise, qui expédiera donc son AI Pin selon la date à laquelle vous avez acheté l’appareil. « Nous expédions toutes les commandes dans l'ordre où elles ont été reçues, en fonction de la date d'achat ».

Pour rappel, le pin coûte pas moins de 699 dollars et fonctionne avec un processeur Snapdragon à quatre cœurs et un moteur Qualcomm AI Engine dédié qui alimente son logiciel Cosmos OS. Il est disponible en trois couleurs, dont deux ajoutent 100 dollars à son prix. L'appareil est disponible en Eclipse (noir) pour 699 dollars, Lunar (blanc avec chrome poli) pour 799 dollars, et Equinox (noir avec chrome poli) pour 799 dollars.

Les clients doivent également débourser 24 dollars par mois pour accéder aux données cellulaires d'un service conçu comme un MVNO (opérateur de réseau mobile virtuel) au-dessus du réseau de T-Mobile.