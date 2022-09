Redmi Note 10 Pro (128 Go) : superbe offre à saisir sur le smartphone Xiaomi

Le Redmi Note 10 Pro fait l'objet d'un super deal à saisir chez SFR et sur le site RED by SFR. Dans le cadre d'une offre à durée limitée, le smartphone Xiaomi proposé dans sa version 128 Go est à moins de 200 euros.

Jusqu'au lundi 26 septembre 2022, SFR et RED by SFR vous donnent rendez-vous sur leurs boutiques en ligne respectives pour vous procurer le Redmi Note 10 Pro sous les 200 euros.

Proposé à 329 euros sur les deux sites des opérateurs, le modèle 128 Go du smartphone Xiaomi bénéficie d'une remise immédiate de 130 euros pour atteindre le prix de 199 euros. Pour information, l'offre promotionnelle concerne le coloris gris du téléphone.

Considéré comme un smartphone de milieu de gamme, le Redmi Note 10 Pro sorti en mars 2021 est équipé d'un écran AMOLED de 6,67 pouces avec une définition de 2400 x 1080 pixels, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 732G, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM, d'une batterie de 5020 mAh et du système d'exploitation mobile Android. Quant à la partie photo, elle est composée d'un quadruple capteur principal de 108 + 8 + 5 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. Pour en savoir davantage sur le téléphone, vous pouvez toujours jeter un oeil sur notre article associé au test du Xiaomi Redmi Note 10 Pro.