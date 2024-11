Voici une offre intéressante à saisir sur le Galaxy S24 ! À l'occasion de la période du Black Friday, le smartphone Samsung bénéficie d'une réduction globale de 300 euros sur le site de la Fnac.

Le mois du Black Friday 2024 continue avec ce bon plan qui nous vient du site de la Fnac. Actuellement, le marchand français effectue une remise totale de 300 euros sur l'achat du Galaxy S24. Proposé dans sa version 128 Go, le smartphone Samsung est au prix de revient de 599 euros au lieu de 901 euros. Le tarif est obtenu grâce à une réduction immédiate de 22 % et à un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé.

Dévoilé au début de l'année 2024, le Galaxy S24 de Samsung est embarque un écran Dynamic AMOLED 2X de 6,2 pouces avec une définition en Full HD+ de 2340 x 1080 pixels, une fréquence d'affichage de 230 Hz et une densité de 418 ppp. Le smartphone de la marque coréenne dispose aussi d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Samsung Exynos 2400, d'une batterie de 4000 mAh avec la charge rapide à 25 Watts et du système d'exploitation mobile Android 14 lié à une surcouche One UI 6.1.

De son côté, la partie photo/vidéo est constituée d'un triple capteur principal de 50 + 12 + 10 MP et d'un capteur frontal de 12 MP. Quant à la connectivité de l'appareil, celle-ci se compose du Wi-Fi 6E, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, d'un port USB Type-C et d'un GPS. Pour en savoir plus sur le smartphone, vous pouvez consulter nos articles consacrés à la prise en main du Samsung Galaxy S24 et au test du Galaxy S24.