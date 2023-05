Le smartphone HONOR X6 devient moins cher chez Amazon

Voici une belle affaire à saisir chez Amazon, pour celles et ceux qui ont un petit budget en vue de l'achat d'un smartphone 4G ! Au cours d'une offre promotionnelle à durée indéterminée, le HONOR X6 est à moins de 110 euros.

Les bonnes affaires continuent avec cette offre qui nous vient d'Amazon, et plus particulièrement dans le rayon consacré au domaine de la téléphonie. Actuellement, le géant du commerce en ligne propose une jolie réduction sur un smartphone de la marque HONOR.

Alors qu'on pouvait l'avoir aux alentours des 150 euros, le HONOR X6 disponible dans un coloris noir est vendu par Amazon au tarif de 109,99 euros ; soit une économie réalisée de 40 euros. Pour information, c'est un smartphone vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Arrivé en France au cours de l'automne 2022, le HONOR X6 est un smartphone d'entrée de gamme qui est compatible avec 4G. C'est un téléphone qui est doté d'un écran LCD tactile de 6,5 pouces avec une résolution de 1600 x 720 pixels, d'une batterie de 5000 mAh, du processeur Mediatek Helio G25, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'un espace de stockage de 64 Go extensible jusqu'à 1 To (via une carte microSD non fournie). L'ensemble tourne sous le système d'exploitation Android 12 avec une interface Magic UI. Quant à la partie photo/vidéo, on retrouve un triple capteur principal de 50 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 5 MP. Enfin, la connectique du HONOR X6 est composée du Wi-Fi 5, du NFC, du Bluetooth 5.1, d'une prise jack, de l'USB Type-C et du GPS.