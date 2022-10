Le Honor X6 arrive en France pour affronter la gamme Redmi de Xiaomi

Honor annonce l’arrivée en France du X6, un smartphone très abordable. Développé pour affronter les Redmi de Xiaomi, il sera vendu sous la barre des 180 euros. Son principal argument est sa batterie de 5000 mAh. Même si la fiche technique semble étriquée, le X6 semble intégrer tout ce qu’il faut pour une expérience complète à moindre coût. Présentations.

Depuis 15 mois, Honor, une marque désormais indépendante de Huawei, travaille avec acharnement à son grand retour sur le devant de la scène. Parmi ses faits d’armes récents, nous pouvons citer le très bon Magic4 Pro, l’un des meilleurs rapports qualité-prix sur le haut de gamme, et le Honor 70, très bon modèle sur le segment compris entre 500 et 600 euros. Un segment où la marque a accompli des merveilles lors de son arrivée en France il y a un peu moins de 10 ans.

Avec une grosse demi-douzaine de produits en catalogue, Honor couvre pratiquement tous les segments de marché. Le haut de gamme avec la gamme Magic. Et les segments plus abordables avec la gamme X. La marque en avait lancé trois jusqu’à présent : le X8, le X8 5G et le X7. Voici le X6, officialisé en Chine en septembre et arrivé cette semaine en France. Il s’agit, à l’heure où nous écrivons ces lignes, le smartphone le moins cher du catalogue de la marque. Il est en effet proposé à 179 euros, avec une offre de précommande qui fait passer le téléphone sous la barre des 170 euros.

Le Honor X6 promet une autonomie gigantesque

La fiche technique du smartphone n’est pas « prestigieuse ». Mais elle se veut être équilibrée. Le but est évidemment de présenter une copie capable de se mesurer à celle des Redmi de Xiaomi, lesquels sont le maitre étalon des segments positionnés sous la barre des 200 euros. L’argument le plus important du Honor X6 est sa batterie de 5000 mAh, promesse d’une autonomie de plusieurs jours avec une seule charge. Honor promet notamment 31 heures d’écoute musicale, 17 heures de streaming ou encore 18 heures de navigation sur Internet.

Dans cette fiche technique, nous retrouvons également les petites touches techniques typiques du segment entrée de gamme. Un port jack 3,5 mm pour brancher un casque audio. Et un emplacement pour une carte mémoire au format microSD (jusqu’à 1 To supplémentaire). Cela sera bien utile pour compenser l’étroitesse du stockage interne limité à 64 Go. Puisque le X6 promet une expérience complète, vous retrouvez bien sûr un lecteur d’empreinte digitale et un capteur NFC pour les paiements sans contact.

Les atouts de l'entrée de gamme, mais aussi les défauts

Nous retrouvons aussi les défauts typiques du segment : un SoC peu gourmand, mais peu puissant (un Helio G25 de MediaTek), un volume restreint de RAM (4 Go), un triptyque photo peu avenant (avec un capteur 50MP qui semble correct et deux capteurs 2MP, pour le calcul des profondeurs et les macros), un capteur selfie 5MP pas très avenant, des connexions sans fil peu avancées (Bluetooth 5.1, WiFi ac dual band), un OS pas tout à fait à jour (Android 12) et un écran IPS 720p, qui mesure ici 6,5 pouces. Voilà donc une fiche technique sans surprise, mais sans oubli majeur. Le téléphone sera disponible le 24 octobre 2022.