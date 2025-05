Le smartphone Honor 400 avec son capteur de 200 MP est déjà en baisse de prix chez Boulanger

À peine sorti et déjà en promotion ! Le Honor 400 bénéficie d'une double réduction de 180 euros sur le site e-commerce français Boulanger. Et en plus de la remise globale, vous pouvez avoir deux accessoires offerts pour l'achat du nouveau smartphone.

Quelques heures seulement après avoir été présenté par Honor, le Honor 400 incluant 512 Go de stockage est déjà en baisse de prix sur le site Boulanger. Affiché au tarif conseillé de 579,99 euros, le nouveau smartphone de la marque asiatique est à 499,99 euros par l'intermédiaire d'une remise immédiate de presque 15 %.

En plus de la réduction, il est possible de profiter d'un bonus de reprise de 100 euros à valoir sur un ancien téléphone usagé. Si on prend en compte ce bonus, sans compter la valeur de l'ancien téléphone usagé, le smartphone Honor 400 vous revient alors à 399,99 euros. Mais ce n'est pas tout ! Pour l'achat du nouveau smartphone, Honor offre une paire d’écouteurs Choice Earbuds Clip et un chargeur SuperCharge à 66W (voir conditions).

Quels sont les points forts du smartphone Honor 400 ?

Au niveau de ses points forts, le modèle “standard” du Honor 400 embarque un écran AMOLED de 6,55 pouces offrant une définition de 2736 x 1264 pixels, une luminosité de 5000 nits, une fréquence d’affichage de 120 Hz et une densité de près de 460 ppp.

Le smartphone lié à l'offre Boulanger dispose aussi d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, d'un processeur Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, d'une batterie de 5300 mAh avec la charge rapide à 66W et du système Android 15 associé à une surcouche MagicOS 9. D'ailleurs, à propos de la partie logiciel, le téléphone embarque 6 ans de mises à jour Android.

Concernant l'APN du Honor 400, celui-ci comprend un capteur principal de 200 MP, un objectif ultra grand angle et macro de 12 MP, ainsi qu’une caméra frontale de 50 MP dédié à la prise de selfies. Enfin, la connectivité du smartphone se compose notamment du Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, de la technologie sans fil Bluetooth 5.4, du GPS, du NFC et d'un port USB Type-C. Pour plus de détails et d'informations, voici notre test complet du Honor 400.