6 ans de mises à jour Android sur un smartphone à petit prix ? C’est la promesse de cette marque bien connue

Il n'est plus nécessaire d'investir dans un smartphone à plus de 1 000 euros pour bénéficier de mises à jour pendant de longues années. Les constructeurs commencent à prendre le support logiciel des appareils moins chers au sérieux.

Acheter un smartphone d'entrée ou de milieu de gamme permet de faire des économies à court-terme. Mais ils deviennent souvent obsolètes plus rapidement que les mobiles premium, soit pour des causes matérielles (matériaux moins résistants, performances insuffisantes…), soit pour un arrêt du support logiciel.

Au début du mois de mai, nous avons testé le Honor 400 Lite, un appareil pour lequel le fabricant promet 5 ans de mises à jour Android et de patchs de sécurité. C'est clairement un très bon point pour un smartphone vendu à moins de 300 euros. Et la marque va aller plus loin avec les prochains modèles à venir de la série.

6 ans de mises à jour pour les Honor 400 et 400 Pro

Comme rapporté par Android Headlines, les Honor 400 et Honor 400 Pro, qui vont bientôt être dévoilés, vont bénéficier de six ans de suivi logiciel. Pour ne rien gâcher, ils seront aussi livrés directement sous Android 16. Le premier cité est un appareil plutôt orienté entrée de gamme, tandis que le second peut être considéré comme du milieu de gamme. Recevoir des mises à jour pendant six ans sur de tels appareils n'est pas courant, même si les constructeurs Android se sont largement améliorés sur ce point au cours des dernières années.

Il y a quelques semaines, lors du Mobile World Congress de Barcelone, Honor annonçait 7 ans de mise à jour d’Android et de patchs de sécurité pour ses smartphones les plus haut de gamme, de la famille des Magic Pro et des Magic V. Cette décision lui a permis de se mettre au niveau de Google et Samsung.

En améliorant désormais le support des mobiles moins coûteux, Honor veut contenter les utilisateurs disposant d'un budget plus serré. Google a fait en sorte de simplifier le travail de suivi logiciel des fabricants au fil des versions d'Android, permettant d'allonger la durée de vie des appareils. Les puces sont aussi prises en charge pour une plus grande période. Qualcomm a par exemple annoncé un support technique étendu sur 8 ans pour son SoC Snapdragon 8 Elite.