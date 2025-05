Le Honor 400 est officiel, il veut être le meilleur photophone à moins de 500 euros

Après la version Lite, officialisée début mai, voici la version « standard » du Honor 400. D’ores et déjà disponible dans toutes les bonnes crèmeries, le smartphone reprend le positionnement de son prédécesseur tout en renforçant sa proposition photographique et en intégrant plus encore l’intelligence artificielle. Honor a même revu à la baisse le prix du téléphone en revenant sous la barre des 500 euros.

Le 6 mai dernier, nous avons relayé dans nos colonnes le lancement commercial du Honor 400 Lite, premier modèle de la série « 400 » qui remplace la fameuse série « 200 » qui inaugurait le partenariat entre Honor et les studios Harcourt. Nous avons bien évidemment testé ce Honor 400 Lite. Et force est de constater que le téléphone offre une expérience très satisfaisante pour un prix qui reste modéré : 329 euros. De quoi inquiéter les Xiaomi, Realme et autre Samsung qui officient aussi sur ce segment.

Lire aussi – Le Galaxy S25 Edge de Samsung est le seul de la gamme à proposer cette fonction pensée pour les amateurs de vidéo

Trois semaines plus tard, Honor continue de déployer sa gamme « 400 » avec un deuxième modèle : le Honor 400. Il remplace bien évidemment le Honor 200 sorti en 2024, un smartphone connu pour avoir inauguré le partenariat entre la marque chinoise et le studio français Harcourt. Grâce à cette alliance, les smartphones premium de Honor disposent d’un mode « Harcourt » que nous avons testé avec le Honor 200 Pro et le Magic7 Pro. Bien sûr, le Honor 400 en profite également, contrairement au Honor 400 Lite.

Le Honor 400 multiplie les arguments pour les photographes

Mais ce n’est pas le seul argument du Honor 400 sur la photographie. Il profite en effet d’un nouveau capteur photo de 200 mégapixels, contre 50 mégapixels seulement pour les Honor 200 et 200 Pro. Ce capteur est plutôt grand, puisqu’il mesure 1/1,4 pouce. Une taille qui va compenser la nature un peu sombre de son objectif qui ouvre à f/1.9. L’autofocus à détection de phase et le stabilisateur optique sont toujours présents.

L’objectif de ce nouveau composant est de compenser la malheureuse suppression du zoom optique de son prédécesseur. Ce capteur 200 mégapixels est donc capable d’offrir un zoom numérique lossless plus profond que son prédécesseur. Un zoom qui est en outre optimisé par intelligence artificielle, comme pour le Magic7 Pro. L’IA est d’ailleurs omniprésente en photo dans le Honor 400 : portrait instantané, portrait de nuit, suppression des reflets, animation d’une photo statique, remplissage génératif, etc. C’est presque trop tant il y en a.

À cela s’ajoute un seul module secondaire directement repris du Honor 200. Il combine ultra grand-angle et macro. Le capteur est un modèle 12 mégapixels. L’ouverture est fixée à f/2.0. Et l’angle de vue est de 112°. Le capteur selfie est lui aussi repris du Honor 200. Il est associé à un objectif ouvrant à f/2.0 et d’une focale fixe. Cette configuration est donc, sur le papier, moins riche que celle du Honor 200. Mais il y a une bonne raison : le Honor 400 est aussi moins cher que son prédécesseur : à partir de 499,90 euros, contre 649 euros. Ça fait une sacrée différence.

Quelles sont les concessions faites pour baisser le prix du Honor 400 ?

La photo n’est pas le seul domaine où Honor doit faire quelques concessions pour assurer l’équilibre financier. Nous constatons aussi des économies dans d’autres domaines de la fiche technique. La charge rapide est moins rapide, la puissance maximale acceptée passant de 100 watts à 66 watts. Le SoC n’évolue pas. La RAM passe à 8 Go et le stockage à 256 Go. Vous pouvez retrouver 512 Go de stockage, mais la facture s'alourdit de 80 euros dans ce cas. Ça fait un peu cher l’upgrade. Voici les détails importants de la fiche technique :

Écran AMOLED 1.5K 120 Hz de 6,55 pouces , luminosité 5000 nits (peak)

, luminosité 5000 nits (peak) Processeur Snapdragon 7 Gen 3

8 Go de RAM, 256 ou 512 Go de stockage

Batterie Silicium-Carbone de 5300 mAh compatible charge rapide 66 watts

compatible charge rapide Capteur photo principal 200 MP avec PDAF et OIS

avec PDAF et OIS Capteur photo secondaire grand-angle et macro 12MP avec AF

Capteur selfie 16 MP

Android 15 et MagicOS 9.0

6 ans de mise à jour d’Android et de patch de sécurité

d’Android et de patch de sécurité Certification IP65 contre la poussière et l’eau

Malgré les concessions, la fiche technique du téléphone reste cohérente parce que la baisse de prix est assez importante. Reste à savoir si, au quotidien, le Honor 400 tient la comparaison avec son prédécesseur. Réponse à cette question à l’occasion de notre test complet. Notez enfin que le smartphone se décline en deux coloris en France : doré et noir (la version blanche que vous pourrez voir chez certains confrères n’est proposée qu’à l’international). Le design du téléphone est plutôt cohérent par rapport au Honor 400 Lite, avec ce module photo « presque » triangulaire. Le téléphone est disponible dès aujourd’hui chez de nombreuses enseignes françaises. L’offre de lancement associée est intéressante, puisqu’elle permet d’acheter la version 512 Go du Honor 400 au prix de la version 256 Go.