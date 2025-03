Vous avez l'intention de vous procurer le Pixel 8a ? En ce moment, le smartphone de milieu de gamme conçu par Google bénéficie d'une jolie remise de 110 euros chez Rakuten, via la boutique officielle Carrefour.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors que le Pixel 9a vient tout juste d'être présenté, son prédécesseur fait l'objet d'une offre attractive chez Rakuten, depuis le vendeur officiel Carrefour. Proposé dans sa version 128 Go, le Google Pixel 8a est à 339,99 euros au lieu de 449 euros, soit une réduction de 110 euros par rapport au tarif constaté sur le site de la marque. Pour information, le site Rakuten propose la livraison gratuite pour toute commande du smartphone et l'appareil a droit à une garantie constructeur d'une durée de deux ans.

Lancé par Google il y a près d'un an, le Pixel 8a est considéré comme un smartphone de milieu de gamme. C'est un téléphone doté d'un écran OLED de 6,1 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 120 Hz. Compatible avec la 5G, le smartphone de la firme de Mountain View dispose également d'une mémoire vive de 8 Go de RAM, du processeur Google Tensor G3, d'une batterie de 4492 mAh avec la charge rapide à 18W et du système d'exploitation mobile Android 14.

Du côté de la partie APN et de la connectivité du smartphone, le Google Pixel 8a embarque un double capteur principal de 64 + 13 MP, un capteur frontal de 13 MP, le Wi-Fi 6E (802.11ax), la technologie sans fil Bluetooth 5.3, l'USB Type-C, le Google Cast et le GPS. Enfin, l'appareil est accompagné d'un câble USB-C vers USB-C et d'un outil d'éjection pour la carte SIM.