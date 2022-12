Pixel 6a : le smartphone Google est de retour à un bon prix avant Noël

Plus de six mois après avoir été dévoilé au grand public, le Google Pixel 6a est de retour à un bon prix avant Noël. En effet, juste avant les fêtes de fin d'année, le smartphone compatible 5G atteint presque les 330 euros sur le site Amazon.

Amazon profite de la dernière ligne droite des achats de Noël pour faire baisser le prix d'un smartphone Google. Alors qu'on pouvait l'avoir à 399 euros il y a quelques jours, le Pixel 6a disponible dans son coloris noir Charbon est à exactement 332,83 euros. Pour information, il s'agit d'un produit vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile ou en point relais, ainsi qu'au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Dévoilé pendant la conférence Google I/0 2022, le Google Pixel 6a dispose d'un écran AMOLED tactile de 6,13 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2400 pixels et un taux de rafraîchissement jusqu'à 60 Hz. Le smartphone embarque également une mémoire vive de 6 Go de RAM, un espace de stockage interne non extensible de 128 Go, le processeur Google Tensor et une batterie d'une capacité de 4410 mAh. Le tout fonctionne sous le système d'exploitation mobile Android.

À propos de l'APN, on retrouve un objectif grand angle de 12 MP, un objectif ultra grand angle de 12 MP et un caméra avant de 8 MP. De son côté, la connectique se compose de la norme Wi-Fi 6E, du Bluetooth 5.2, le NFC, de l'USB Type-C et du GPS. Pour en savoir plus, nous vous invitons à jeter un oeil à notre article associé au test du Google Pixel 6a.