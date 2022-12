Pixel 6 Pro : offrez-vous le smartphone Google pour moins de 600 €

Avant le passage du nouvel An 2023, offrez-vous la version Pro du Pixel 6 sous les 600 euros. Chez Amazon, le smartphone Google est à exactement 599 euros. Et c'est le meilleur prix du moment !

Alors que la fête de Noël est passée, les bons plans associés au domaine du high-tech se poursuivent avec une offre promotionnelle intéressante en provenance d'Amazon. Dans son rayon consacré au domaine de la téléphonie, le géant américain du commerce en ligne propose le Google Pixel 6 Pro à prix réduit.

En effet, le smartphone de la firme de Mountain View est vendu à 599 euros au lieu de 675 euros ; soit 75 euros moins cher rapport au dernier tarif constaté avant la réduction. Pour information, il s'agit d'un téléphone vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Dévoilé en même temps que le Pixel 6, le Google Pixel 6 Pro est doté d'un écran OLED LTPO QHD+ de 6,7 pouces avec une définition de 3120 x 1440 pixels, d'un processeur Google Tensor (5 nm), d'une mémoire vive de 12 Go de RAM, d'un espace de stockage non extensible de 128 Go, d'une batterie de 5000 mAh avec charge rapide et du système d'exploitation mobile Android 12.

La partie photo/vidéo du téléphone est composée d'un capteur grand angle Quad Bayer de 50 MP avec technologie Octa PD, d'un appareil photo de 48 MP à téléobjectif, d'un objectif ultra grand angle de 12 MP et d'une caméra frontale de 11,1 MP. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test du Google Pixel 6 Pro.