OnePlus 12R : le smartphone atteint presque la barre des 490 € chez Amazon

Si vous avez l'intention de vous procurer un smartphone 5G sous les 500 euros, alors vous êtes au bon endroit. Pendant les dernières heures de son deuxième Prime Day de l'année 2024, Amazon vous permet de faire une bonne affaire sur le OnePlus 12R.

Il ne reste plus que quelques heures pour profiter des Jours Flash Prime 2024 du site Amazon. Jusqu'à ce soir, dans le cadre des Ventes Flash Amazon, le géant du commerce en ligne vous donne la possibilité de vous procurer un smartphone 5G à moins de 500 euros.

Proposé dans un coloris Iron Gray, le smartphone OnePlus 12R compatible avec la 5G est à 491,71 euros au lieu de 699 euros. Cela représente une réduction de plus de 200 euros de la part du site marchand. Pour information, il s'agit d'un vendu et expédié par Amazon qui est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais.

Pour rappel, le OnePlus 12R est considéré comme le modèle allégé du OnePlus 12. C'est un téléphone équipé d'un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une définition de 2780 x 1264 pixels et une fréquence d'affichage de 120 Hz. Le smartphone dispose aussi d'une mémoire vive de 16 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, du processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, d'une batterie de 5500 mAh avec la charge rapide à 100W et du système d'exploitation Android 14 avec une interface OxygenOS.

De son côté, la partie photo/vidéo de l'appareil comprend un triple capteur arrière de 50 + 8 + 2 MP et un capteur frontal de 16 MP. Quant à la connectivité, on retrouve notamment la norme Wi-Fi 7, le NFC, la technologie sans fil Bluetooth 5.3, une prise jack, l'USB Type-C et le GPS.