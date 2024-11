Amazon vous donne la possibilité de vous procurer un smartphone de 2024 en promotion ! Dans le cadre du Black Friday, le fameux site marchand réduit de près de 30 % le prix du OnePlus 12R.

Direction le site Amazon où le géant du commerce en ligne effectue une offre intéressante sur le OnePlus 12R lors du Black Friday. Proposé en deux coloris au choix, le smartphone de la marque asiatique qui est compatible avec la 5G est à 499 euros au lieu de 699 euros. La remise de 200 euros est effectuée de façon automatique, il n'y a donc pas de coupon de réduction à appliquer.

Considéré comme la version Light du OnePlus 12, le OnePlus 12R est équipé d'un écran AMOLED de 6,78 pouces avec une définition de 2780 x 1264 pixels, une densité à 450 ppi et une fréquence d'affichage de 120 Hz. Le smartphone embarque également une mémoire vive de 16 Go de RAM, un espace de stockage de 256 Go, le processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, une batterie de 5500 mAh avec la charge rapide à 100W et le système d'exploitation Android 14 avec une interface OxygenOS.

Pour la partie photo/vidéo du téléphone, les futurs acquéreurs auront la possibilité de profiter d'un triple capteur arrière de 50 + 8 + 2 MP et d'un capteur frontal de 16 MP. De son côté, la connectivité de l'appareil est constituée, entre autres, de la norme Wi-Fi 7, du NFC, de la technologie sans fil Bluetooth 5.3, d'une prise jack, de l'USB Type-C et du GPS. Enfin, le OnePlus 12R est fourni avec un écran de protection, un outil d'éjection de la carte SIM, un câble USB et un adaptateur secteur.