Smartphone 5G à moins de 300 € : cette offre sur le Honor 50 est faite pour vous !

Bon plan à saisir sur l'achat d'un smartphone compatible avec la 5G ! En ce moment, Amazon propose une remise non négligeable de 50 euros sur le Honor 50. Et grâce à cette réduction, le téléphone passe sous les 300 euros.

Après le Google Pixel 6 en vente flash, c'est au tour d'un autre smartphone 5G d'être mis en avant par Amazon. Plus abordable en termes de budget, le Honor 50 est en effet vendu à moins de 300 euros.

Actuellement, la version 128 Go du smartphone de la marque asiatique est proposée dans un coloris noir au prix de 299,90 euros au lieu de 349,99 euros ; soit 50 euros moins cher par rapport au dernier prix constaté avant la réduction. Pour information, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés dans le cas d'une livraison à domicile et le téléphone est éligible au paiement en quatre fois sans frais par carte bancaire.

Considéré comme le jumeau du Huawei Nova 9, le Honor 50 possède un écran OLED de 6,57 pouces avec une résolution en Full HD+ de 1080 x 2340 pixels, un processeur Qualcomm Snapdragon 778 (6 nm), une mémoire vive de 6 Go de RAM, une batterie de 4300 mAh avec la charge rapide à 66W et le système d'exploitation mobile Android 11.

Pour la photo/vidéo, on retrouve un quadruple capteur de 108 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur frontal de 32 MP. Enfin, la partie connectique du téléphone se compose notamment du WiFi 6, du Bluetooth 5.2 et du NFC. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à jeter un oeil sur notre article associé au test du Honor 50.