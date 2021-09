Apple est accusé d’espionner les utilisateurs avec Siri

Apple est visé par un nouveau procès. En effet, un juge fédéral a validé le recours collectif déposé par de nombreux plaignants qui affirment que Apple a porté atteinte à leur vie privée via des écoutes illégales avec Siri, l'assistant vocal de la marque à la pomme.

Ce 2 septembre 2021, le juge fédéral Jeffrey White a autorité l'ouverture d'un procès contre Apple, au motif que l'assistant vocal Siri viole la vie privée des utilisateurs. Selon le magistrat, les plaignants “ont suffisamment allégué que leur vie privée était violée par des activations accidentelles de Siri” lorsque l'utilisateur n'a ni l'intention ni l'attente que Siri écoute et enregistre des conversations vocales.

En effet, les utilisateurs accusent Apple d'écouter et d'enregistrer des conversations privées, avant de vendre les informations obtenues à des tiers, comme des annonceurs publicitaires. Pour appuyer cette théorie, l'un des plaignants explique avoir eu une conversation avec son médecin concernant un traitement chirurgical bien précis. Résultat, il reçoit quelques jours plus tard des publicités relatives à ce traitement et à d'autres solutions concurrentes.

Siri encore au centre d'un nouveau procès pour atteinte à la vie privée

D'autres plaignants racontent avoir reçu des publicités pour des AirJordan ou des lunettes de soleil Pit Viper alors qu'ils en avaient récemment parlé au détour d'une conversation. “Apple reproche aux plaignants de ne pas alléguer le contenu de leurs communications, mais le cadre privé suffit à lui seul à démontrer une attente raisonnable en matière de vie privée”, assure Jeffrey White.

Le juge Jeffrey White avait rejeté l'affaire en février 2021, estimant que les plaignants, en invoquant des violations de la vie privée, n'avaient pas apporté suffisamment de preuves concernant des écoutes illégales menées par Siri. Malgré tout, le magistrat avait donné aux plaignants la possibilité dé réintroduire le dossier plus tard, le temps d'amasser suffisamment d'éléments à charge.

Pour l'heure, Apple n'a pas encore pris officiellement la parole concernant ce nouveau procès. De leur côté, les avocats des plaignants ont préféré garder le silence également. Pour rappel, ce n'est pas la première fois que Siri se retrouve au centre d'une bataille judiciaire. En 2019, il avait été prouvé qu'Apple laissait des employés écouter les conversations des utilisateurs via Siri. La marque à la pomme sous-traitait ces écoutes à des entreprises tiers, qui analysaient régulièrement des conversations privées comme des accords commerciaux, des transactions criminelles, ou encore des relations sexuelles.

Source : Bloomberg