Singles’ Day AliExpress : chute de prix pour le smartphone Nothing Phone 1

Sorti en juillet 2022, le premier smartphone de la marque Nothing a marqué les esprits avec son look transparent très original. À l’occasion du Singles' Day, AliExpress propose une belle promotion sur ce smartphone qui passe de 469€ à 368€ seulement avec le code promo SDXFR10 et le coupon de 24€. C’est l’occasion idéal de se procurer un smartphone original et performant.

LE SMARTPHONE NOTHING PHONE 1 EN PROMOTION EXCEPTIONNELLE SUR ALIEXPRESS

Imaginé par l’un des anciens cofondateurs de la marque OnePlus, le Nothing Phone 1 voulait secouer le marché des smartphones avec un look décalé et un excellent rapport qualité-prix.

Sorti il y a à peine 4 mois au prix de lancement de 469,99 euros, le Nothing Phone 1 est déjà en promotion pendant le Singles’ Day. Avec le code promo SDXFR10 et le coupon de 24€, AliExpress propose ce téléphone pour seulement 368 euros. C’est tout simplement le meilleur prix jamais vu pour ce modèle.

Le Nothing Phone 1 a beaucoup fait parler de lui pour son design transparent et son système de 900 LEDs appelé “Interface Glyphe” qui clignotent en rythme avec vos sonneries. En façade, on retrouve un écran OLED 6,55 pouces avec définition FullHD+ (1080 x 2400 pixels). La dalle est compatible HDR10+ et offre un taux de rafraichissement de 120 Hz. Les bordures très fines et uniformes lui donne un aspect premium agréable.

D’un point de vue performance, on retrouve une puce de Qualcomm, le Snapdragon 778G+ couplée à 8 Go de RAM dans cette version et 128 Go de stockage. Côté connectivité, ce téléphone prend en charge le Bluetooth 5.2, le Wi-Fi 6 et la 5G. La batterie de 4500 mAh lui offre une autonomie très correcte puisqu’il tient plus d’une journée. En revanche, aucun chargeur n’est fourni.

La partie photo du Nothing Phone 1 a privilégié la qualité plutôt que la quantité. On retrouve ainsi un capteur principal, Sony IMX 766, de 50 MP et un ultra grand-angle, Samsung JN1, également de 50 MP. On retrouve enfin capteur selfie à l’avant de 16 MP.

Voici le test complet pour en savoir plus sur le Nothing Phone 1.

