Avant le lancement choc du HONOR Magic V5, HONOR enflamme la rentrée avec ces promos !

Le HONOR Magic V5 arrive bientôt, et il promet de bousculer le monde du smartphone pliant. En attendant, HONOR lance ses offres Back to school : une sélection de téléphones design, endurants et malins à prix allégés.

Alors que la rentrée approche à grands pas, HONOR continue d'affirmer son statut de référence technologique. La marque s’apprête à frapper fort avec le lancement imminent du Magic V5, un smartphone pliant qui promet d’allier finesse extrême et autonomie record. En attendant son dévoilement officiel prévu le 28 août prochain, HONOR donne déjà le ton avec une opération Back to school qui met en avant ses modèles les plus populaires à prix réduits jusqu’au 14 septembre !

Le HONOR 400 Lite : simple, efficace et très stylé

Avec son design élégant et son grand écran lumineux de 6,7 pouces, le HONOR 400 Lite est un smartphone qui fait bonne impression. Il a été conçu pour répondre aux besoins du quotidien : prise de notes, réseaux sociaux, streaming ou photo, tout est fluide grâce à son interface intuitive et sa mémoire confortable.

Sa batterie de 5230 mAh assure une belle autonomie, et la charge rapide 35W permet de repartir en à peine quelques minutes. L’appareil photo principal de 108 MP, dopé à l’IA, fait de belles merveilles, même sans être un pro de la photo.

Pendant l’opération Back to school, HONOR propose le HONOR 400 Lite avec une réduction immédiate de 50€ et un chargeur 66W à seulement 1,90€. Une bonne affaire pour un smartphone déjà très accessible à la base.

HONOR Magic7 Lite : endurant, résistant et super fluide

C’est le modèle idéal pour les journées bien remplies. Le HONOR Magic7 Lite embarque une batterie XXL de 6600 mAh, capable de tenir jusqu’à trois jours. La recharge ultra rapide 66W permet de récupérer rapidement de l’énergie entre deux cours ou deux réunions.

Son écran OLED de 6,78 pouces est un vrai confort au quotidien, surtout avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz qui rend la navigation ultra fluide. Le tout dans un boîtier solide, résistant aux éclaboussures et aux petits chocs.

Pendant l’opération Back to school, HONOR propose le HONOR Magic7 Lite à 299,90€ avec un chargeur 66W offert. Une très belle combinaison pour ceux qui cherchent un smartphone complet à prix doux.

HONOR 400 et Magic7 Pro : deux options premium également en promotion

Besoin d’un smartphone plus costaud sans tomber dans le très haut de gamme ? Le HONOR 400 trouve un bel équilibre entre performance, design et accessibilité. Il embarque un capteur photo de 200 MP, idéal pour créer du contenu net et détaillé, même en déplacement. Son écran ultra lumineux s’adapte à toutes les situations, et sa batterie de 5300 mAh assure une belle autonomie pour les journées bien remplies. Un modèle élégant, fiable, parfait pour les pros comme pour un usage personnel exigeant.

Pour celles et ceux qui visent le haut du panier, le HONOR Magic7 Pro coche également toutes les cases. Écran OLED immersif, résistance à l’eau (certification IP68), autonomie solide et appareil photo boosté par l’IA : c’est le smartphone taillé pour les utilisateurs créatifs, les baroudeurs ou tout simplement les technophiles exigeants.

Pendant l’opération Back to school, vous pouvez profiter des offres suivantes sur ces smartphones :

Le HONOR 400 à 499,90€ avec les écouteurs Honor Choice Headphone Pro offerts et un chargeur 66W à 1,90 €

avec les écouteurs Honor Choice Headphone Pro offerts et un chargeur 66W à 1,90 € Le HONOR Magic7 Pro à 999,90 €, avec en bonus les Honor Earbuds Open + un chargeur sans fil

Attention, toutes ces offres ne sont valables que jusqu’au 14 septembre prochain ! Alors si vous êtes intéressé, il ne faut pas trop tarder !

Cet article est une publication sponsorisée proposée par HONOR.