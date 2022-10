Silent Hill : le remake du jeu d’horreur culte est officiel, enfin !

Konami a annoncé un tas de nouveaux projets dédiés à la licence Silent Hill. Parmi eux, un remake de Silent Hill 2, considéré comme l’un des plus grands titres d’horreur de l’histoire du jeu vidéo. Peu d’informations pour le moment, mais on sait qu’il est développé par les Polonais de Bloober Team.

S’il y a bien un titre qui a marqué au fer rouge l’histoire du survival horror, c’est Silent Hill 2. Sorti en 2001, il est considéré par beaucoup comme l’un des plus grands jeu du genre. Il va avoir le droit à son remake.

Cela faisait dix ans que Konami avait laissé sa licence Silent Hill en sommeil, mais cette nuit, l’éditeur a lâché les vannes en annonçant plusieurs projets d’ampleur, dont ce remake. Il est développé par le studio polonais Bloober Team, déjà à l’œuvre derrière The Medium (jeu très inspiré par Silent Hill, la boucle est bouclée).

Le remake de Silent Hill 2 sera une exclu PS5

Silent Hill 2 sera un remake en bonne et due forme, donc repensé de A à Z. Toutefois, le premier trailer nous laisse penser que l’histoire et l’ambiance devraient rester fidèles au titre de base. Peu d’infos sur le gameplay, si ce n’est qu’on aura une vue caméra à l’épaule et des combats repensés (le point faible du jeu de 2001). Le concept artist Masahiro Ito et le compositeur Akira Yamaoka, déjà à l’œuvre sur le premier Silent Hill 2, seront de retour. Le titre sortira sur PC et PS5. Pour la version Xbox Series, il faudra attendre un an supplémentaire, Sony ayant obtenu une exclusivité temporaire sur console. Il n’a pas encore de date de sortie.

Pour rappel, Silent Hill 2 raconte l’histoire de James Sunderland, un homme qui a reçu une lettre de sa femme lui demandant de venir à Silent Hill. Le seul bémol, c’est que celle-ci est décédée trois ans plus tôt. Cherchant des réponses, il part explorer les rues infernales de la ville abandonnée. Si vous n’avez jamais joué à Silent Hill 2, ce remake sera sans doute une excellente excuse pour s’y mettre. Petite précision, il ne s’agit pas de la suite directe de Silent Hill 1 (sorti en 1999), mais d’une autre histoire. Les nouveaux joueurs pourront donc s’y plonger sans souci.

Silent Hill revient en force avec cinq projets

Cela faisait dix ans que la licence se faisait désirer et pour son grand retour, Konami a sorti l’artillerie lourd. En plus du remake de Silent Hill 2, ce sont quatre projets qui ont été dévoilés ! Un nouveau film, tout d’abord, nommé Return to Silent Hill. Basé sur le deuxième volet (celui là même qui a le droit à un remake), il sera réalisé par Christophe Gans, déjà aux manettes derrière le premier long-métrage sorti en 2006.

Une série interactive, Silent Hill Ascension, verra le jour en 2023. Peu d’info sur ce projet, si ce n’est qu’il s’agira une expérience communautaire où le public pourra décider du sort des protagonistes. Pas vraiment un jeu vidéo, ni une série non plus, Ascension pourrait créer l’effervescence chez les fans.

Concernant le jeu vidéo pur et dur, deux titres ont été annoncés. Silent Hill Townfall, tout d’abord. Développé par No Code sous l’égide d’Annapurna Interactive, il s’agira d’un titre qui bousculera les codes de la licence, sans plus de précisons.

Silent Hill f, enfin, est le dernier titre présenté. Il semblerait qu’il s’agisse d’un jeu « classique » de la licence, mais il a la particularité de se dérouler dans le Japon des années 1960. Un changement d’ambiance radical, donc, qui pourrait surprendre les joueurs.

Silent Hill revient d’entre les morts avec cinq nouveaux projets aussi différents les uns que les autres. Après avoir laissé la saga en sommeil à la suite de l’échec de Silent Hills (annulé en cours de développement en 2015), Konami semble avoir écouté les fans qui réclamaient son retour à cors et à cri. Reste à savoir si ce come-back sera réussi. Dans tous les cas, le remake de Silent Hill 2 devrait en ravir plus d’un.