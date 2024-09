Silent Hill 2 Remake : date de sortie, gameplay, histoire, tout savoir sur le retour du jeu d’horreur culte

Silent Hill 2, jeu d'horreur mythique sorti en 2001 sur PS2, va connaître une seconde jeunesse sur PS5 et PC (et un peu plus tard sur Xbox Series). Dans cet article, nous allons faire le point ensemble sur ce qui nous attend dans cette réédition : gameplay, graphismes, histoire, date de sortie, etc. En piste !

Dans les années 2000, deux licences phares de l'horreur s'affrontaient sur nos consoles : Resident Evil et Silent Hill. Si la première se présentait comme un hommage assumé aux films de zombies de George Romero, la seconde donnait plutôt dans l'horreur psychologique en puisant son inspiration dans certaines oeuvres torturées comme l'Echelle de Jacob par exemple.

A sa sortie en 2001 sur PlayStation 2, Silent Hill 2 a rapidement atteint un statut d'oeuvre culte en proposant une expérience viscérale, brutale et traumatisante sur bien des aspects. Plus de 20 ans après son lancement, Konami a donc décidé de donner une seconde jeunesse à ce titre vénéré par de nombreux fans à travers le monde.

De quoi susciter l'enthousiasme, mais aussi l'inquiétude légitime des joueurs. Pour donner à ce remake toutes les chances de rencontrer le succès, l'éditeur nippon a choisi de faire appel à Bloober Team. Basé en Pologne, le studio s'est spécialisé ces dernières années dans la production de jeux d'horreur comme l'excellent Layers of Fear, ou encore le sympathique The Medium. A première vue, il s'agit donc d'un candidat parfait pour redonner vie à cet épisode culte de la licence.

Dans ce dossier, nous allons faire le point sur ce qu'il faut savoir sur ce remake de Silent Hill 2 : date de sortie, histoire, mécaniques de gameplay, durée de vie, on vous dit tout. Et n'oubliez pas, restez sur vos gardes dans la brume !

Quand sort Silent Hill 2 ?

Le remake de Silent Hill 2 sortira ce 8 octobre 2024. Ceux qui ont décidé de précommander la version Deluxe Digital du jeu pourront s'aventurer dans les ruelles torturées de Silent Hill avec deux jours d'avance, soit dès le 6 octobre.

Sur quelles consoles pourra-t-on jouer à Silent Hill 2 ?

Le remake de Silent Hill 2 est attendu sur PlayStation 5 et PC via Steam. Malheureusement, les propriétaires de Xbox Series X/S devront prendre leur mal en patience. En effet, le titre restera exclusif à la console de Sony durant à minima un an. Par conséquent, il faudra attendre au moins jusqu'en octobre 2025 avant de voir (éventuellement) débarquer Silent Hill 2 sur les machines de Microsoft.

Quel sera le prix de Silent Hill 2 ?

Sur le PlayStation Store et sur la boutique de Steam, Silent Hill 2 est actuellement affiché au prix de 69,99 € dans son format numérique. Notez que si vous préférez la version disque, il est possible de l'acheter pour un prix légèrement inférieur chez certains revendeurs. On peut par exemple trouver le jeu à 49,99 € chez Carrefour, Amazon ou encore Cdiscount et la Fnac.

Bien entendu, Konami propose également une version Deluxe du titre. Facturée à 79,99 €, elle embarque divers bonus comme :

un artbook numérique

la bande-son intégrale au format numérique

un masque Pyramid Head (costume à équiper en jeu)

un masque Robbie le Lapin (costume à équiper en jeu)

un masque Mira le chien (costume à équiper en jeu)

48 heures d'accès anticipé (en cas de précommande)

Quelle est l'histoire de Silent Hill 2 ?

Avec ce remake, les équipes de Blooper Team ont tenu à rester le plus fidèle possible au jeu d'origine. De fait et à l'exception de certains dialogues retravaillés pour l'occasion, l'histoire restera peu ou proue la même. Pour les néophytes, le titre raconte l'histoire de James Sunderland.

Veuf depuis trois ans maintenant, ce quadragénaire ne parvient pas à faire le deuil de Maria, son épouse. Pourtant décédée depuis trois ans, il reçoit un jour une lettre signée de la main de sa bien-aimée. Elle affirme l'attendre dans la ville fictive de Silent Hill. Mû par un espoir fou de revoir sa moitié, James va prendre la route vers la petite bourgade américaine. Il y découvre un endroit infernal, recouvert d'une brume épaisse et habité par des créatures terrifiantes sorties de ses pires cauchemars. Seul, il devra affronter ses plus grandes peurs et ses blessures les plus profondes pour espérer survivre et retrouver Maria.

A quoi peut-on s'attendre côté gameplay ?

Concrètement, le jeu proposera toujours une formule alliant exploration, énigmes et phases de combat. Seulement, quiconque a posé ses mains sur l'opus original de 2001 se rappellera de la rigidité cadavérique du personnage. En 20 ans, les mécaniques de gameplay ont évolué, et il était donc essentiel de les moderniser dans ce remake.

Dans cette optique, les développeurs ont par exemple choisi d'abandonner les plans fixes pour une caméra à l'épaule dans le style de Resident Evil 4. L'idée étant de renforcer l'immersion et d'impliquer davantage le joueur dans le gameplay.

Les combats ont également profité d'une refonte bienvenue. Attention, il ne faudra pas s'attendre à la maniabilité d'un Leon dans RE 4 : Remake. Mais concrètement, James sera bien plus mobile que par le passé, capable d'esquiver les attaques ennemies, de frapper au corps-au-corps ou de viser avec précision avec ses armes à feu. “Les possibilités d'action des joueurs et des joueuses ont été développées sans affecter cette impression de jouer une personne prise au dépourvu. James n'est pas un combattant aguerri et il n'est pas tout puissant”, explique Mateusz Lenart, directeur créatif de Blooper Team.

Concernant le bestiaire, on retrouvera les horreurs emblématiques du jeu d'origine. Toutefois, le studio a fait en sorte de modifier leur comportement pour les rendre plus dangereuses et plus imprévisibles. “Par exemple, vous ne vivrez pas du tout de la même façon votre affrontement avec l'infirmière à l'agressivité frénétique ou avec le mannequin furtif et silencieux”, détaille Lenart.

Enfin, les énigmes ont aussi été retravaillées pour offrir une nouvelle version de leur design d'origine. A ce sujet, les joueurs auront la possibilité de régler la difficulté des puzzles. Pratique si vous n'avez pas envie de vous creuser les méninges et de vous concentrer sur les combats et l'histoire.

Quelle durée de vie pour Silent Hill 2 ?

Silent Hill 2 étant une expérience solo linéaire et portée sur la narration, ne comptez pas y passer 150 heures comme sur The Witcher 3 ou Cyberpunk 2077. Malgré tout, les joueurs devraient en avoir pour leur argent. Toujours selon Mateusz Lenart, directeur créatif du titre, il faudra compter entre 16 et 18 heures de jeu pour achever votre première partie.

Mais si vous voulez voir toutes les fins possibles (l'épisode originale en comptait six) et découvrir tous les secrets cachés ici et là, on peut facilement doubler/tripler cette durée de vie.

First playthrough is around 16-18 hours avarage :) — Mateusz Lenart (@Mateusz_Lenart_) August 19, 2024

Une claque graphique à prévoir ?

Avec l'objectif de faire découvrir Silent Hill 2 au plus grand nombre, Konami et Blooper Team ont décidé de revoir totalement l'aspect graphique du titre. Pour ce remake, le studio a jeté son dévolu sur l'Unreal Engine 5, la dernière version du célèbre moteur graphique d'Epic Games.

D'après les développeurs, l'utilisation de l'UE 5 a permis de donner “vie à la sinistre ville brumeuse comme jamais auparavant”. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur deux fonctionnalités exclusives du moteur graphique, à savoir Lumen et Nanite.

Lumen est une solution de gestion de l'éclairage hautement dynamique qui réagit instantanément aux changements de scène et de luminosité. Résultat, les effets de lumière sont plus naturels. Quant à Nanite, elle a permis selon Blooper Team de créer un monde ultra-détaillé, composé d'environnements ultra réalistes.

De belles promesses donc. On verra si elles seront tenues dans notre test complet à venir très bientôt sur Phonandroid.