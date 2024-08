La durée de vie de Silent Hill 2 Remake se dévoile, est-ce que vous en aurez pour votre argent ?

Le remake de Silent Hill 2 approche à grands pas et avant que les joueurs ne mettent la main au portefeuille, la durée de vie du jeu est évoquée officiellement. Alors, bonne ou mauvaise surprise ?



Les adeptes des jeux de type survival horror comptent les jours. En particulier celles et ceux qui aimeraient bien se lancer dans autre chose qu'un nouveau Resident Evil, la saga qui a largement démocratisé le genre. Il existe pourtant une autre série de titres extrêmement appréciée, mais qui ne fait plus parler d'elle depuis longtemps. Enfin, sauf depuis l'annonce d'un remake en 2022 : Silent Hill. C'est le 2e opus qui aura droit à une refonte moderne, et les attentes des joueurs sont élevées. Jusqu'à présent, les vidéos d'histoire ou de gameplay sont encourageantes.

Mais maintenant que le prix de Silent Hill 2 Remake est connu, on se pose la question de savoir si la durée de vie va être adaptée en conséquence. À 69,99 €, mieux vaut qu'il ne se termine pas en quelques heures. Surtout quand on voit les versions modernes de Resident Evil 2 et 3, vendues 40 € sur PC, qui n'atteignent même pas les 10 heures en moyenne. Ça tombe bien, le directeur créatif et concepteur principal du remake, Mateusz Lenart, nous révèle à quoi l'on peut s'attendre à ce niveau-là.

Voici combien de temps il vous faudra pour terminer Silent Hill 2 Remake

L'homme est direct : “La première partie prend entre 16 et 18 heures en moyenne“. Ce n'est pas beaucoup vu le tarif, mais la mention de “première” partie n'est pas anodine, car le jeu ne s'arrête pas là. “Si vous aimez passer votre temps à chercher tout ce que nous avons mis dans le jeu et les choses que nous avons cachées pour vous, cela vous prendra certainement plus de 20h ! Je ne compte pas le new game+ et toutes les fins bien sûr“, précise-t-il sur X (Twitter).

Rappelons que le Silent Hill 2 original comportait 6 fins différentes. On ne sait pas encore s'il y en aura plus dans le remake cela dit. Reste à vous demander si vous aurez envie de vous replonger dans le jeu autant de fois que nécessaire pour en découvrir tous les recoins cachés, même en new game+ où en théorie vous conservez l'équipement de la partie précédente pour aller plus vite. Silent Hill 2 Remake sort le 8 octobre 2024 sur PC et PlayStation 5.