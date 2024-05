Silent Hill 2 : une date de sortie et 13 minutes de gameplay vidéo, le remake se dévoile en force

Bloober Team, les développeurs en charge du remake de Silent Hill 2, dévoile la date de sortie du jeu très attendu par les fans. Ils accompagnent l'information de 13 minutes de gameplay en vidéo, rien que ça.

Parmi les nombreux jeux vidéo présentés comme des “survival horror”, il y a une série qui a marqué les esprits à la fin des années 90 : Silent Hill. Se posant en alternative à Resident Evil en mettant moins l'accent sur l'action et plus sur l'horreur psychologique, elle ne propose plus rien depuis 2013 si l'on exclut l'expérience Silent Hill : The Short Message de 2024 sur PS5. C'est donc avec beaucoup d'enthousiasme que les fans ont accueilli la nouvelle d'un remake de Silent Hill 2, considéré comme le meilleur de la série.

Rappelons que le titre nous met dans la peau de James Sunderland. Un jour, il reçoit une lettre de sa femme Mary. Elle lui demande de se rendre à Silent Hill, une ville dans laquelle ils ont passé des moments agréables. Le problème est que Mary est morte d'une maladie 3 ans avant l'arrivée de ce courrier. Un mystère que l'homme compte bien élucider en se rendant sur place, ou il découvrira bien vite que quelque chose d'étrange se passe.

Découvrez quand le remake de Silent Hill 2 va sortir, ainsi que 13 minutes de gameplay en vidéo

Le studio Bloober Team en charge du projet promet de nous faire découvrir “la ville enveloppée de brouillard qu'est Silent Hill comme vous ne l'avez jamais vu auparavant“, dans un remake “fidèle à la version originale”. En effet, les images du long trailer nous montrent une Silent Hill boueuse, humide, aux bâtiments décrépis aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Les animations de combat semblent plus réussies que celles dévoilées en début d'année, même si certains pourront trouver que les coups de bâton notamment manquent un peu d'impact.

Les expressions faciales ont gagné en naturel, et la synchronisation labiale (basée sur les dialogues anglais) paraît de bonne facture. On sent les progrès effectués entre les premières vidéos de gameplay et celle-ci. Pour le reste, nous vous laissons vous imprégner de l'ambiance de la ville en visionnant le trailer ci-dessous en entier. Rassurez-vous, il laisse volontairement de côté les éléments les plus importants du jeu pour ne pas gâcher le plaisir de la découverte. Silent Hill 2 Remake sortira sur PS5 et PC le 8 octobre 2024. Il est déjà disponible en précommande sur les 2 plateformes pour 69,99 €.