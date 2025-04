Si vous possédez un téléviseur de cette marque, vous pouvez maintenant jouer à tous les gros jeux du moment avec un abonnement

Déjà disponible chez Samsung depuis quelques années maintenant, les propriétaires de Smart TV de cette célèbre marque peuvent eux aussi accéder au catalogue du Game Pass sur leur TV. Même pas besoin d'avoir une Xbox pour ça, un abonnement et une manette Bluetooth suffisent.

Comme vous le savez peut-être, Microsoft fait en sorte depuis quelques années maintenant d'introduire le Game Pass partout où il le peut. L'idée étant de permettre à un maximum d'utilisateurs de goûter aux joies du “Netflix” du jeu vidéo, même s'ils n'ont pas de consoles Xbox à la maison.

Samsung a été le premier partenaire de Microsoft en 2022. Via le Xbox Cloud Gaming, les possesseurs de Smart TV Samsung lancées entre 2021 et aujourd'hui peuvent donc profiter du Game Pass directement sur leur TV. En 2024, la firme de Redmond a ensuite signé un autre accord avec Amazon pour intégrer le Game Pass dans l'écosystème Fire Stick. Depuis cette date, il suffit donc d'avoir une Fire Stick 4K Max ou un Fire TV Stick 4K pour accéder à la plateforme gaming.

Après Samsung, au tour des TV LG d'accueillir le Game Pass

Et comme l'avait annoncé Microsoft lors du CES 2025, c'est au tour des Smart TV LG d'accueillir le Game Pass. Dès aujourd'hui, l'application Xbox est donc disponible sur plusieurs modèles de TV connectées LG. D'après un communiqué de Microsoft, cette nouveauté concerne “les téléviseurs OLED LG de 2022, certains modèles de Smart TV LG de 2023, ainsi que les modèles plus récents, y compris les moniteurs MyView Smart Monitor équipés de WebOS 24 ou version ultérieure”. L'écran Stand By Me sera également compatible prochainement.

Grâce à cette mise à jour, les utilisateurs pourront donc profiter de centaines de jeux disponibles sur le Game Pass Ultimate, comme le tout récent remaster d'Oblivion, Awowed, South of Midnight ou encore le très attendu Doom Dark Ages, prévu le 15 mai prochain. Pour profiter de l'expérience, il faudra toutefois cocher quelques critères :

avoir un téléviseur LG compatible

avoir un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate

avoir une manette Bluetooth, comme la manette sans fil Xbox, la manette Xbox Adaptative Controller, la manette Xbox Elite Series 2 ou la manette DualSense de PlayStation

Si toutes ces conditions sont remplies, il suffira ensuite d'allumer votre TV, d'accéder au portail Gaming de LG via le Gaming Q-Card sur la page d'accueil, puis de lancer l'application Xbox pour commencer à jouer.