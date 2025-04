Faut-il craquer pour The Elder Scrolls Oblivion Remastered ? Nous y avons joué, voici ce que ça vaut

The Elder Scrolls Oblivion Remastered est une réinvention du jeu légendaire de 2006. Il a connu ce qu’on appelle un « shadowdrop », c’est-à-dire une sortie surprise juste après son annonce. Faut-il se laisser porter par l’engouement et craquer pour ce titre vendu au prix fort ? Nous y avons joué toute la nuit, voici ce que ça vaut.

A peine annoncé, déjà sorti ! L’annonce surprise de The Elder Scrolls Oblivion Remastered a suscité l’exaltation. Il faut dire que le jeu de base, sorti en 2006, a marqué bon nombre de joueurs en son temps. En attendant TES VI, Bethesda, avec l’aide du studio français Virtuos, a décidé de lui donner une seconde jeunesse.

Ce remaster garde le cœur du jeu original. La même carte, la même histoire, les mêmes quêtes, le même gameplay. Cependant, il tourne sous un nouveau moteur graphique, l’Unreal Engine 5, bénéficie d’une ergonomie revue, d’une interface repensée, d’un nouveau système de level scalling et plein d’autres choses. Il est d’ores et déjà disponible sur PC et consoles, mais aussi sur le Game Pass. Mais à 55 euros, faut-il craquer ?

Un remaster qui mériterait presque le nom de remake

La première chose qui frappe en jouant à ce remaster, c’est à quel point le studio Virtuos respecte, voire adule, le jeu de base. Avec une telle refonte graphique, il est aisé de perdre l’identité d’une œuvre, de lui donner une nouvelle allure pas forcément ratée, mais qui s’éloigne de l’ancienne. Le risque est ainsi d’annihiler le sentiment de nostalgie qui fait tout l’intérêt de ce genre d’ouvrage. Ce n’est pas le cas ici. En arpentant Cyrodiil, on a la sensation que rien n’a changé, que nos souvenirs sont intacts. Pourtant, c’est le jour et la nuit avec Oblivion 2006 !

Oblivion 2025 est tout simplement à tomber par terre, bien servi par un UE5 qui rend palpable ce monde virtuel. Les joueurs PC peuvent également profiter du DLSS 4 ainsi que du ray-tracing. Cela se voit dès le début de notre aventure, dans les couloirs sordides de la prison, mais devient patent en sortant à la lumière du soleil. Une vraie claque qui nous a laissé coi. On a passé notre temps à s’arrêter pour admirer le paysage, même si certains endroits un peu vides trahissent l’ancienneté du titre, notamment la cité impériale. Les modèles de personnages ont aussi connu un renouveau, tout comme leurs animations, mais elles restent assez raides.

Le gameplay a aussi été profondément revu. Il y a des centaines de petites choses qui ont été améliorées pour le confort du joueur. Les combats, auparavant mous, deviennent plus dynamiques. Les déplacements sont aussi plus souples et l’interface plus claire. L’expérience globale est ainsi plus agréable, mais arrive à garder cette rudesse propre au jeu original qui pourra en dérouter certains. Dernier point et non des moindres : le système de level scalling, véritable tare du titre de 2006, a connu une refonte pour se rapprocher de ce que propose Skyrim. Cette amélioration apporte une dimension nouvelle à notre aventure. Un délice !

C'est reparti comme en 2006

Tout n’est pas parfait, loin de là. On regrette par exemple la présence de bugs (qui sont presque dans le cahier des charges des jeux Bethesda). En une nuit, sur PC, nous avons connu quatre retour Windows impromptus. On déplore également l’absence de VF (pourtant présente sur le jeu de 2006) ainsi que le non support des mods, chose qui, on l’espère, sera corrigée rapidement. Evidemment, certains défauts du jeu de base sont aussi de retour, comme des donjons qui finissent tous par se ressembler, des excursions en Oblivion pas vraiment prenantes et des villes un peu vides.

Ces défauts ne font pas le poids face au travail acharné sur ce Remaster. Reste à se poser la question : on achète ? Oblivion Remastered est une réédition comme on aimerait en voir plus souvent : magnifique, agréable en main et surtout toujours dans son jus. Un numéro d’équilibriste qui ravira les fans de la première heure. Les adeptes de RPG qui n’ont jamais touché à ce classique seront aussi comblés. En revanche, les joueurs imperméables à la formule Bethesda resteront de marbre, tant le titre joue sur la nostalgie et le respect des codes. Une immense réussite, donc, mais égratignée par des choix un peu curieux.