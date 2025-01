Bonne nouvelle : l’application Xbox arrive sur les TV LG, plus besoin de console dans votre salon

Au CES 2025, Microsoft et LG ont dévoilé un partenariat majeur qui va transformer l'expérience gaming sur les téléviseurs connectés de la marque sud-coréenne.

Bonne nouvelle pour les joueurs Xbox. L'application Xbox sera intégrée au Gaming Portal des Smart TV LG dans le courant de l'année, permettant aux abonnés Game Pass Ultimate d'accéder au cloud gaming sans console.

Cette collaboration stratégique étend la présence de Xbox dans le secteur des téléviseurs connectés, après un premier déploiement réussi sur les modèles Samsung en 2022. Les utilisateurs pourront accéder à l'intégralité du catalogue Game Pass Ultimate, incluant les dernières sorties comme Call of Duty: Black Ops 6 ou le très attendu Avowed d'Obsidian Entertainment, prévu pour le 18 février.

L'application ne se limitera pas au catalogue Game Pass. Les joueurs pourront également profiter de leurs jeux Xbox achetés séparément, à condition qu'ils soient compatibles avec le Xbox Cloud Gaming, comme c'est le cas pour Hogwarts Legacy.

LG et Xbox s’allient pour s’affranchir des consoles de Microsoft

Chris Jo, vice-président senior de la division Platform Business de LG, souligne que cette intégration va « enrichir l'expérience gaming sur les Smart TV LG avec une sélection élargie de jeux populaires ». Le Gaming Portal promet une interface fluide et intuitive pour accéder à l'ensemble des fonctionnalités.

Si les modèles de téléviseurs compatibles n'ont pas encore été précisés, Microsoft et LG prévoient de communiquer ces détails dans les prochains mois. On imagine que seuls les modèles les plus récents seront compatibles, et évidemment les prochaines LG C5 et G5 qui viennent d’être annoncées au CES de Las Vegas.

Pour profiter du service, les utilisateurs devront souscrire à l'abonnement Xbox Game Pass Ultimate, facturé 20 euros par mois. Cette annonce s'inscrit dans la stratégie « This is an Xbox » de Microsoft, visant à démocratiser l'accès aux jeux Xbox au-delà de la console traditionnelle. Le service est déjà disponible sur les casques Meta Quest et certains modèles d'Amazon Fire TV Stick. Microsoft semble vouloir rendre le gaming accessible sur un maximum de plateformes, et surtout plus flexible, quitte à vendre moins de consoles.