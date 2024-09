Si vous comptez acheter un nouveau smartphone Android, on a une mauvaise nouvelle pour vous

Vous attendez les sorties de la fin d’année ou du début d’année prochaine pour acheter un smartphone haut de gamme ? Ce n’est pas forcément la meilleure stratégie. Tout porte à croire que le prix de la prochaine génération de téléphones premium va augmenter. En cause, le coût des processeurs qui les animeront. On vous explique pourquoi et on vous dit quelle solution il vous reste.

Chaque année, les marques présentent de nouveaux smartphones, toujours plus puissants, toujours plus endurants, toujours plus intelligents. Les nouveautés concernent souvent l’écran, la batterie, les capteurs photo, les matériaux des châssis, mais surtout le « SoC », acronyme de System on a Chip. Dans ce composant, vous retrouvez une grande partie des technologies qui font vivre le téléphone : CPU, GPU, NPU, DSP, ISP, modem, etc. Il est le cerveau du smartphone. Au propre et au figuré.

Avec le temps, le prix de ce composant a fortement augmenté, notamment les modèles qui équipent les smartphones haut de gamme. Une tendance qui ne touche pas que Qualcomm, mais également son principal concurrent MediaTek. À tel point que le SoC est devenu le premier poste de dépense chez les constructeurs de smartphones, devant l’écran ou la batterie. Et cela va continuer à monter avec la prochaine génération de smartphone haut de gamme, à en croire les rumeurs récentes.

Le prix du principal composant des smartphones va fortement augmenter

Le leaker chinois Digital Chat Station a affirmé sur les réseaux sociaux que le prix des prochains SoC premium de Qualcomm et MediaTek va augmenter de 20 %. En cause de cette hausse, la montée des prix de production des SoC, lesquels sont produits par TSMC. Cette hausse attendue va évidemment avoir une incidence sur le montant des prochains téléphones haut de gamme. Nous parlons évidemment des futurs OnePlus 13, Xiaomi 15, Find X8 Pro d’Oppo, Galaxy S25 de Samsung et bien d’autres porte-étendard encore.

Les constructeurs auront alors trois choix stratégiques. Soit augmenter le prix de leurs smartphones pour conserver les marges, lesquelles servent aussi bien à payer les campagnes de communication qu’à investir en recherche et développement et à financer le fonctionnement de l’entreprise, avec le risque qu’un concurrent soit moins cher pour la même expérience. Soit absorber le coût supplémentaire du composant en rognant sur leurs marges afin de rester compétitifs, avec le risque de mettre financièrement en danger l’entreprise. Soit faire des concessions sur la fiche technique. Ce qui veut dire une expérience dégradée.

Et si vous choisissiez en 2025 un smartphone sorti en 2024 ?

Pour vous, en tant que consommateur, cette nouvelle est mauvaise. Soit les smartphones à venir seront meilleurs, mais beaucoup plus chers. Soit ils seront tout aussi chers, mais moins bons. Quelles sont les alternatives ? Il en existe une simple : vous retrancher sur les modèles déjà sortis. Les smartphones haut de gamme de 2024 resteront en 2025 un très bon investissement. D’autant qu’ils vont très logiquement voir leurs prix de vente baisser dès que leurs successeurs seront commercialisés. OnePlus 12, Xiaomi 14, Samsung Galaxy S24 Ultra, Motorola Razr 50 Ultra, Pixel 9 Pro XL, ou encore Honor Magic6 Pro : voici quelques-uns des smartphones que nous avons vraiment aimés cette année et que nous continuons de vous conseiller pour les mois à venir.