Le prix des téléphones va augmenter en 2025, et c’est à cause de ce fabricant de l’ombre

TSMC, le plus grand fabricant de puces au monde, prévoit d'augmenter ses prix en 2025. Cette décision motivée par la demande et risque de rendre les smartphones moins abordables dès l'année prochaine.

La puissance de calcul nécessaire pour les technologies modernes ne cesse d'augmenter. Des modèles de langage avancés comme ChatGPT, et des géants comme Google avec son IA Gemini, nécessitent toujours plus de puissances. Cette demande croissante pour des puces avancées pousse les fabricants à augmenter leurs capacités de production et à investir dans des technologies de pointe.

En raison de cette demande pour des processeurs avancés dans les secteurs de l'électronique et du calcul haute performance, TSMC, le fabricant de puces le plus important au monde, envisage d'augmenter ses prix en 2025. Les négociations avec les clients spécialisés en IA et en calcul haute performance, tels que Nvidia, montrent que ces derniers pourraient supporter une augmentation des prix d'environ 10 % pour les modèles gravés en 4 nm. Cela signifie que leur prix pourrait augmenter d'environ 25 % depuis le premier trimestre 2021.

Les discussions avec les clients du secteur des smartphones et de l'électronique grand public, tels qu'Apple et Google, ont été plus difficiles. Cependant, il semble y avoir une certaine acceptation pour des augmentations de prix modestes. Morgan Stanley, une grande banque d'investissement américaine, prévoit une augmentation de 4 % du prix moyen pour les puces gravées en 3 nm en 2025. Cette augmentation se répercutera très sûrement sur le prix final de nos appareils.

En revanche, les modèles plus anciens comme le 16 nm ne devraient pas connaître d'augmentation de prix en raison d'une capacité suffisante. Pour encourager ses clients à accepter ces hausses, TSMC a indiqué qu'il pourrait y avoir une pénurie de capacité de fabrication avancée. Cela signifie que, si ces derniers n'acceptent pas ces augmentations, ils risquent de ne pas obtenir la quantité de puces dont ils ont besoin.

TSMC utilise cette stratégie pour pousser ses clients à reconnaître la valeur de ses services et à accepter les nouveaux tarifs. De plus, les prix de ses emballages avancés pourraient augmenter de 20 % au cours des deux prochaines années. En 2022, l’entreprise avait déjà augmenté ses prix de 10 %, suivi d'une hausse supplémentaire de 5 % en 2023. Pour 2025, une nouvelle augmentation de 5 % est anticipée afin d'aider la société à retrouver une marge bénéficiaire de 53 % à 54 %.

Morgan Stanley (citing checks) says $TSM could hike leading-edge wafer prices across the board next year, rather than just for HPC clients such as $NVDA. Now sees wafer prices rising 5% on average next year and thinks CoWoS prices could rise 20% over the next 2 years. pic.twitter.com/15ni2E5Z03

— Eric Jhonsa (@EricJhonsa) July 8, 2024