Dépêchez vous de monter votre PC, le prix de ces composants va bientôt exploser

Les prix des composants PC vont augmenter dans les prochains mois. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, ce ne sont pas les GPU qui sont en cause cette fois-ci.

Construire un PC est un processus gratifiant qui implique de nombreuses étapes, de la recherche à l'assemblage. L'excitation de déballer de nouveaux composants et de le démarrer pour la première fois est incomparable. Cependant, ces dernières années, les cartes graphiques de dernière génération comme les RTX de Nvidia ont déjà rendu ce plaisir plus coûteux, et cette tendance ne semble pas prête de s'arrêter.

Les prochains mois apporteront des hausses de prix supplémentaires, mais cette fois-ci, ce ne sont pas les meilleurs CPU ou GPU qui sont en cause. Ce sont deux autres composants essentiels des PC, les SSD et la RAM, qui verront leurs prix augmenter de manière importante. Cette situation est due à une demande croissante et à des changements dans la production qui affectent directement leurs coûts.

Sur le même sujet – Ce nouveau type de mémoire RAM va permettre de rallonger la vie de votre PC portable

Les SSD et la RAM DDR5 vont voir leurs prix grimper

Les SSD ont déjà commencé à devenir plus chers depuis la fin de l'année dernière. Les prix des modèles populaires comme le Crucial MX500 et le Samsung 980 Pro ont augmenté de 75 à 85 % depuis septembre 2023. Cette hausse rapide est principalement due à l'augmentation des prix des NAND flash par les fabricants tels que Samsung, SK Hynix et Micron. Les utilisateurs doivent désormais s'habituer à payer environ 100 euros pour un SSD de 1 To contre moins de 60 euros auparavant.

De plus, les prix de la RAM DDR5 sont également en hausse. La demande accrue pour les serveurs d'intelligence artificielle a conduit les fabricants à privilégier la production de mémoire à haute bande passante (HBM) au détriment de la DRAM. En conséquence, la production de cette dernière a diminué et entraîne une augmentation des prix. Selon les rapports, leurs prix pourraient augmenter de 15 à 20 % dans les mois à venir.

Face à ces augmentations, les utilisateurs qui veulent monter leur PC doivent décider s'ils veulent acheter leurs composants maintenant ou attendre une éventuelle baisse des prix. Selon certains rapports, il se pourrait tout de même qu’ils pourraient commencer à baisser vers la fin de l'année, mais cela reste incertain. Pour ceux qui sont pressés, il pourrait être judicieux d’investir maintenant avant les hausses. Pour les autres, attendre pourrait permettre de réaliser des économies lors des soldes de fin d'année.

Source : xda-developers