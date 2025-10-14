Ne branchez surtout pas ces accessoires sur le port USB de votre voiture, on vous explique pourquoi

De nos jours, la grande majorité des voitures modernes embarque à leur bord des ports USB. Et si on les utilise généralement pour recharger un smartphone, ils peuvent également accueillir un grand nombre d'appareils. Toutefois, il vaut mieux éviter d'y connecter certains accessoires. On vous explique pourquoi.

Depuis ces 15 dernières années, nos voitures se sont progressivement transformées pour accueillir toujours plus de technologies : grand écran tactile d'infordivertissement, caméras embarquées, assistant intelligent, chargeur sans fil, etc. Bien entendu, les ports USB font également partie du package et aujourd'hui, il est quasiment impossible de trouver une voiture lancée il y a 5 ans ou plus sans au moins un port USB à son bord.

Pour vous donner un ordre d'idée, on compte aujourd'hui pas moins de 200 millions de voitures équipées de ports USB-A à travers le monde. Généralement situés sur le tableau de bord, dans la boite à gants ou à l'arrière de l'accoudoir central, ces ports USB offrent de nombreuses possibilités. En plus de pouvoir recharger votre smartphone, ils permettent également de lire vos musiques préférées, de connecter votre téléphone pour profiter d'Android Auto ou CarPlay dans votre véhicule, ou bien de mettre à jour le micrologiciel d'infodivertissement.

Ne branchez pas tout et n'importe quoi sur les ports USB de votre voiture

Dans les faits, ces ports USB peuvent accueillir une multitude d'appareils. Mais doit-on justement en profiter pour brancher tout et n'importe quoi dans sa voiture ? Mettons fin immédiatement au suspens : non. On vous explique pourquoi.

Tout d'abord, il faut savoir que certains ports USB sont conçus pour la charge, tandis que d'autres le sont uniquement pour le transfert de données. Par conséquent, ils peuvent afficher des tensions et des modes d'alimentation variables. Selon l'appareil que vous branchez, il est possible de rencontrer des problèmes (puissance insuffisante pour la recharge, risque de surconsommation de la batterie de votre véhicule, etc.). Voilà pourquoi il vaut mieux éviter de connecter directement certains types d'appareils aux ports USB d'une voiture. Donnons quelques exemples.

Les appareils à éviter

Dans nos voitures, on retrouve généralement des ports USB 2.0 ou USB 3.0, très souvent au format Type-A et de plus en plus au format Type-C, démocratisation des smartphones en USB-C oblige.

Concrètement, l'USB 2.0 Standard se limite à une tension de 5 V et une intensité de 500 mA, soit une puissance de charge maximale de 2,5 W. C'est un peu plus pour l'USB 3.0 : 900 mA, soit 4,5 W. Par conséquent, si on s'amuse à brancher directement un appareil qui consomme bien plus d'énergie, il y a de fortes chances pour que la batterie de la voiture ne soit pas chargée assez rapidement par l'alternateur pour compenser cette surconsommation.

A lire également : USB Type C et USB 3.1 – quelles différences et quels avantages pour l’utilisateur

Les appareils compatibles USB-PD

C'est notamment le cas avec de plus en plus d'appareils récents compatibles avec une fonctionnalité appréciée des constructeurs : l'USB-Power Delivery. Pour faire simple, cette technologie permet de varier la tension et la puissance selon les besoins d'un appareil. Au lieu des 5 V imposés par l'USB 2.0, un port USB-PD peut monter jusqu'à 20 V et jusqu'à une intensité de 5 A (pour une puissance maximale de 60 à 240 W).

Via ce système, les constructeurs peuvent donc permettre aux utilisateurs de recharger rapidement des appareils plus énergivores via une simple prise USB (et non un imposant générateur) comme des smartphones, des ordinateurs portables ou encore des consoles portables.

A lire également : Les premiers smartphones Android avec charge rapide universelle 100 W arrivent, mais ça change quoi ?

À moins de faire partie des rares chanceux à avoir un port USB certifié PD dans leur voiture, on vous déconseille de brancher directement ce type d'appareils sur le port de votre véhicule. Pour cause, leur consommation d'énergie est bien trop importante. Vous risquez donc d'endommager la batterie de la voiture, mais aussi celle de votre appareil. Pour recharger votre ordinateur portable ou votre tablette, mieux vaut opter pour un adapteur USB que l'on branche directement sur la prise allume-cigare. Les modèles standards offrent 12W de puissance, tandis que les plus récents affichent même une compatibilité QuickCharge ou Power Delivery justement (entre 18 et 45W).

Les hubs USB

Avec généralement un ou deux ports USB dans sa voiture, on peut être tenté d'investir dans un hub USB. Pour rappel, les hub ou concentrateurs USB permettent de connecter simultanément plusieurs périphériques USB sur le port d'un PC. Avec un adaptateur, on peut également alimenter un hub en le branchant sur une prise murale. Pour des questions évidentes de puissance, il est déconseillé de relier ce type d'appareils directement au port USB de votre voiture, du moins sans onduleur. Ici encore, la prise CC à trois broches (l'allume-cigare) reste la meilleure solution pour alimenter tous ces ports supplémentaires sans prendre de risque pour la batterie de votre voiture.