Shazam : la version iOS se dote enfin de cette fonctionnalité attendue, 4 ans après Android

Les utilisateurs sur iPhone n’y croyaient plus. 4 ans après l’arrivée de la fonctionnalité sur Android, la version iOS de Shazam est enfin capable d’identifier des chansons au sein d’autres applications. Pour cela, il suffit de lancer l’analyse, puis de lancer le morceau en question dans l’autre application.

En 2019, Shazam apportait une fonctionnalité essentielle et pourtant manquante à son application : la possibilité de reconnaître des morceaux joués au sein d’autres applications. Seul hic, cette dernière était réservée aux utilisateurs Android. Une décision jugée pour le moins étrange par certains, sachant qu’Apple a racheté l’application 2 ans plus tôt, en 2017, pour la bagatelle de 400 millions de dollars.

On pensait alors que la fonctionnalité ne tarderait pas à arriver sur iOS. Il aura fallu attendre 4 ans. Ce n’est que cette semaine que Shazam a enfin annoncé la bonne nouvelle. Il est enfin possible sur iPhone d’identifier les chansons jouées dans une autre application. À l’ère des TikTok et autres YouTube Shorts, on peut dire que celle-ci tombe à pic.

Comment identifier les chansons au sein d’une application avec Shazam

En effet, toutes les applications vont y passer : TikTok et YouTube donc, qui font la part belle à la musique avec leurs formats de vidéos courtes, mais aussi Instagram, Facebook, Twitter et autres plateformes communautaires. On notera toutefois que sauf quelques rares exceptions, ces dernières affichent déjà la plupart du temps le nom du morceau en question.

Mais il arrive que cela ne soit pas le cas, auquel cas vous pouvez désormais appeler Shazam à la rescousse. Pour cela, rien de plus simple. Il suffit de suivre ces quelques étapes :

Ouvrez Shazam Appuyez sur le bouton bleu au centre de l’application Ouvrez l’application dans laquelle se trouve la chanson que vous souhaitez analyser Attendez que Shazam fasse son travail

Et voilà, au bout de quelques secondes votre dernier coup de cœur musical n’aura plus aucun secret pour vous. Vous retrouverez par ailleurs le morceau dans l’onglet bibliothèque, au côté du reste de votre historique. En vous souhaitant bien sûr une bonne écoute.