iPhone : Apple Plans peut enfin afficher l’horaire des transports en commun, juste à temps pour les JO

Apple met à jour Plans, son application cartographique, en ajoutant une fonction essentielle : l’affichage en temps réel des horaires des transports en commun parisiens. Grâce à cela, Plans peut calculer de façon plus pertinente les trajets que vous effectuez en métro, RER, bus et tram dans la capitale française. Une fonction qui arrive à point nommé pour les Jeux olympiques.

Imaginons quelques instants une situation qui arrive tous les jours à Paris. Vous venez d’arriver à Châtelet par le RER B en provenance de l’aéroport Roissy Charles de Gaulle. Et vous voulez vous rendre à la Tour Eiffel pour prendre le pouls de la ville. Seulement, la capitale parisienne compte quatorze lignes de métro (sans compter les lignes Bis), cinq lignes de RER, treize lignes de tramway, huit lignes de transiliens (qui sont des RER sans vraiment en être) et d’innombrables lignes de bus.

Pour vous en sortir, vous ouvrez votre application cartographique préférée et vous planifiez un itinéraire en transport en commun. Mais vous n’aurez pas forcément le même trajet en fonction de l’application. Pourquoi ? Parce que celle-ci ne prend pas en compte les horaires des transports en temps réel. Google Maps les prend. City Mapper les prend. Mais Apple Plans ne les prenait pas et se contentait des horaires théoriques. Et quand on est Parisien, on sait à quel point cette information peut faire varier un temps de trajet. Mais ce n’est plus le cas.

Apple Plans intègre le trafic en temps réel des transports parisiens

Apple rattrape donc son retard avec une mise à jour de Plans. Désormais, vous pourrez calculer un trajet et une heure d’arrivée en fonction des horaires de circulation en temps réel des transports publics. S’il y a des ralentissements, vous êtes prévenus. En outre, le temps qu’il vous reste pour arriver à quai et le délai d’attente avec la rame suivante sont renseignés. Par défaut, tous les moyens de transport sont pris en compte. Mais vous pouvez en exclure (même si cela n’a pas vraiment d’intérêt).

Cette nouvelle fonction est une très bonne nouvelle, que ce soit pour les Parisiens ou les touristes qui visiteront la capitale française. Et il y en aura de plus en plus dans les prochains mois, à l’approche de l’ouverture des Jeux olympiques qui aura lieu fin juillet. Cette mise à jour intervient également le lendemain de la compatibilité du Pass Navigo avec l’iPhone, une fonction attendue depuis de longues années. Il était grand temps d’offrir aux utilisateurs d’iPhone des fonctions liées aux itinéraires aussi complets que sur Android.