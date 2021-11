Shazam écoute désormais plus longtemps pour augmenter les chances de trouver la chanson

Déjà très efficace pour retrouver le nom des chansons, Shazam s’améliore encore un peu plus dans sa dernière mise à jour. Sur iOS et iPadOS, l’application écoute désormais plus longtemps les morceaux qui lui sont présentés, augmentant ainsi les chances de détecter son auteur. Il suffit pour cela d’installer la version 15.0 du service.

Il n’a pas fallu longtemps à Shazam pour s’imposer comme un véritable incontournable sur nos smartphones. Depuis son lancement, l’application n’a cessé de s’améliorer pour aider les mélomanes du monde entier à retrouver le nom de cette pépite entendu au hasard d’une soirée ou d’une promenade. Affichage de la bibliothèque, analyse sans avoir besoin d’être ouvert, widget pour gagner en rapidité, l’outil a su se développer pour être toujours plus efficace.

Au point de faire de l’œil à Apple, qui finit par racheter l’application en 2017. Shazam reste bien sûr disponible sur Android, mais nombre de ses nouvelles fonctionnalités sont désormais destinées aux appareils à pomme. C’est notamment le cas pour sa dernière mise à jour, la version 15.0. Sur iPhone et iPad, l’application écoute dorénavant plus longtemps les morceaux qui lui sont présentés. De cette manière, l’utilisateur a plus de chance de retrouver son titre.

Il arrive en effet que l’application manque de temps avant d’identifier les coordonnées de la chanson recherchée. Un environnement bruyant, une mauvaise qualité audio, les raisons poussant Shazam à abandonner trop tôt sont nombreuses. Cette mise à jour est donc la bienvenue pour tous ceux qui ont l’habitude de tenter à plusieurs reprises de lancer l’analyse jusqu’à trouver un résultat.

La dernière version est d’ores et déjà disponible sur l’App Store. Ce n’est d’ailleurs pas la seule fonctionnalité ajoutée. Pour tous les appareils tournant au minimum sur iOS 14.2 et iPadOS 14.2, Shazam rejoint désormais le centre de contrôle. À l’instar du widget sur Android, un simple geste du doigt suffira à lancer l’écoute du morceau en cours. Fini donc de laisser l’occasion filer le temps d’ouvrir l’application.

