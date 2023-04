Le Seigneur des Anneaux Rings of Power : seulement 45% des spectateurs sont allés au bout de la saison 1

La série la plus chère de l’Histoire aurait-elle fait un four ? En tout cas, celle-ci n’a pas atteint les audiences espérées par Amazon. En effet, d’après The Hollywood Reporter, 55 % des spectateurs ont abandonné avant la fin de la saison 1 de Rings of Power. Aux États-Unis, ils sont même 67 %.

Le Seigneur des Anneaux : Rings of Power avait tout de la série événement. La licence culte de Tolkien dont elle s’inspire bien sûr, mais aussi le budget faramineux dont elle a bénéficié. Et, dans un premier temps, la sauce a bel et bien pris. Lorsque le premier épisode a été diffusé, Amazon s’est empressé d’annoncer que 25 millions de spectateurs se sont rués sur son service de streaming pour découvrir la nouvelle adaptation de la licence.

Mais il semblerait que la curiosité soit vite retombée chez ces derniers. En effet, un récent article du Hollywood Reporter révèle la part de spectateurs qui sont allés au bout de cette saison 1. Or, c’est, à première vue, assez peu : 45 % d’entre eux ont vu le dernier épisode, soit un peu plus de 11 millions d’utilisateurs. Aux États-Unis, la sentence est encore plus brutale, avec seulement 63 % des spectateurs qui ont abandonné avant la fin.

Rings of Power n’a pas eu le succès escompté par Amazon

La série ayant tout de même attiré des millions de téléspectateurs, difficile à ce stade de parler d’un flop. Néanmoins, on peut affirmer que les résultats sont assez éloignés des espérances d’Amazon pour cette dernière. Toujours selon The Hollywood Reporter, le géant américain considère qu’un taux de complétion en dessous des 50 % est un échec. À 465 millions de dollars la série, ce calcul est plutôt compréhensible.

L’article du Hollywood Reporter explique également que la stratégie d’Amazon, à savoir acheter très cher les droits d’adaptation de licences cultes, commence à inquiéter certains membres des Studios. « Ils n’apprennent pas de leurs erreurs », se lamente l’un d’entre eux à propos des cadres de l’entreprise. « [Ils] disent : “Nous ne pouvons plus conclure de tels accords”. Puis vous vous retournez et ils recommencent ».

