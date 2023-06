Secret Invasion : la prochaine série Marvel divise la critique

Alors que la première saison de Secret Invasion débarquera sur nos écrans le 21 juin prochain, Disney+ a d’ores et déjà et déjà envoyé les premiers épisodes à la presse. Depuis cette semaine donc, les critiques arrivent une à une et le moins que l’on puisse dire, c’est que la série ne met pas tout le monde d’accord. Certains adorent, d’autres sont plus partagés.

Le lancement de Secret Invasion approche à grands pas. Dans moins d’une semaine, le 21 juin plus précisément, la prochaine grosse série Marvel sera en ligne sur Disney+. Comme le veut la coutume, la presse a déjà mis la main sur les premiers épisodes, avant d’en écrire la critique. Et si les bandes-annonces ont rassuré beaucoup de fans jusqu’à maintenant, il semblerait que le produit final en déçoive quelques-uns.

En effet, sur Rotten Tomatoes, la série récole le score en demi-teinte de 69 %. Notons toutefois qu’il s’agit là du score de la critique, régulièrement plus bas que le score donné par le public. Reste que Secret Invasion ne met visiblement pas tout le monde d’accord. D’un côté, ils sont nombreux à souligner les qualités de la série, n’hésitant parfois pas à qualifier celle-ci de « meilleur projet Marvel de tous les temps ».

Secret Invasion ne séduit pas (toute) la critique

Plusieurs critiques soulignent notamment du doigt la maturité de la série, ou la performance exceptionnelle de Samuel L. Jackson, iconique Nick Fury depuis le début du MCU il y a une quinzaine d’années. Mais pour d’autres, la série tombe à plat. Pour le site Looper.com, Secret Invasion « déçoit en jouant de manière trop prudente une prémisse de science-fiction audacieuse, en dépit du matériel source qui bouleverse l’univers qu’il adapte. » Une critique que l’on retrouve à plusieurs reprises parmi les plus négatives, qui le reproche avant tout son manque de profondeur et d’originalité.

Sur le même sujet — Secret Invasion : la nouvelle bande-annonce de la série Marvel envoie du très lourd

De notre côté, la rédaction de Phonandroid a également eu accès aux premiers épisodes de la série. À l’inverse, nous avons été surpris par la proposition de Marvel. Secret Invasion se veut beaucoup plus sérieuse, et affiche des enjeux et des ambitions plus importants que des séries comme Miss Hulk ou Falcon & le Soldat de l’Hiver. Les amateurs d’action lui reprocheront un trop grand nombre de temps de mort, mais elle y gagne en développement de l’intrigue, notamment via un énorme twist dès la fin du 1er épisode. De quoi redonner un bon coup de fouet au MCU.

Pour rappel, vous pouvez d’ores et déjà visionner les 5 premières minutes de la série, en suivant les étapes décrites dans cet article.