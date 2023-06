Secret Invasion : la nouvelle série Marvel dévoile ses 5 premières minutes, voici comment les visionner

Alors que le très attendu lancement de Secret Invasion n’est pas prévu avant plusieurs jours, il est d’ores et déjà possible de visionner les 5 premières de la série événement. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur un mystérieux site, puis de rentrer un mot de passe pour accéder au contenu. On vous explique tout.

Secret Invasion, c’est LA prochaine grosse série du MCU. Centrée autour du personnage iconique de Nick Fury, celle-ci relatera le nouvel affrontement entre le SHIELD et les Skrulls, ces extra-terrestres capables de prendre une forme humaine. Les premières bandes-annonces semblent avoir largement conquis le public de fans, qui attend désormais naturellement la sortie des épisodes, prévue pour le 21 juin 2023.

C’est encore loin, direz-vous — et vous aurez raison. Alors, pour nous faire patienter encore quelque temps, Disney+ a eu l’excellente idée de diffuser les 5 premières minutes du pilote. Attention toutefois, celles-ci ne sont pas accessibles aussi facilement qu’il y paraît. En effet, il faudra vous rendre sur un site spécifique puis y rentrer un mystérieux mot de passe. Pas de panique, nous sommes là pour vous accompagner.

Sur le même sujet — Secret Invasion : Nick Fury revient botter des fesses dans la nouvelle bande-annonce Marvel

Comment visionner les 5 premières minutes de Secret Invasion

En effet, ce fameux mot de passe n’est pas vraiment facile à deviner, et vous gagnerez bien du temps en le retrouvant directement ici. Voici donc la marche à suivre pour découvrir ce qui vous attend en démarrant Secret Invasion :

Rendez-vous sur ce lien Vous serez accueilli par une page noire vous demandant d’entrer le mot de passe Le voici : RSD3PX5N7S Et c’est tout ! Vous avez désormais accès aux 5 premières minutes de la série

Bien entendu, ce ne sera pas assez pour vous faire un véritable avis sur Secret Invasion, mais pour les plus impatients d’entre vous, cela permettra sans nul doute de faire passer le temps avant la date fatidique. Petit spoiler, vous y retrouverez notamment Martin Freeman (Le Hobbit, Sherlock, Fargo) qui incarne ici Everett Ross, que vous avez déjà vu dans Civil War et Black Panther. De quoi faire monter un peu plus la hype.