Sans conducteur, ce Xiaomi vient de battre un record sur le circuit le plus dangereux du monde

Le Xiaomi YU7 GT vient de réaliser un exploit inédit sur le circuit le plus exigeant du monde. Le SUV électrique a bouclé un tour complet du Nürburgring sans personne à bord. Jamais une voiture n'avait accompli pareille prouesse en totale autonomie sur ce tracé légendaire.

La conduite autonome progresse à grande vitesse sur les routes comme sur les circuits. Les constructeurs cherchent à prouver que leurs systèmes gèrent les situations les plus extrêmes. Le Nürburgring reste la référence absolue en la matière. Ce tracé allemand de plus de 20 kilomètres enchaîne les virages serrés et les reliefs brutaux. Il y a quelques jours, une première rumeur évoquait déjà un tour sans pilote bouclé par Xiaomi sur cette piste mythique.

Cette information est désormais confirmée par le constructeur. Le Xiaomi YU7 GT s'était déjà illustré sur ce même circuit en mai dernier. Le SUV électrique avait alors battu un record de vitesse avec un humain au volant. La marque chinoise change cette fois d'approche en misant tout sur l'intelligence embarquée.

Le Xiaomi YU7 GT établit la première référence autonome de l'histoire du Nürburgring

Le Xiaomi YU7 GT vient donc de signer le tout premier tour sans pilote enregistré sur le Nürburgring. Selon l'annonce officielle de la firme chinoise, le SUV électrique a parcouru la boucle complète en 10 minutes et 29 secondes. Aucun conducteur ne se trouvait à bord durant la tentative. Ce passage valide le logiciel de conduite autonome de la version commercialisée.

Les pilotes humains gardent toutefois une nette avance sur la machine. Le tour sans conducteur accuse un retard de 3 minutes et 7 secondes face au meilleur chrono jamais réalisé. Lors de son record “manuel”, le SUV électrique avait bouclé la piste en 7 minutes et 22 secondes. Cet écart montre la marge qui sépare encore les algorithmes de sécurité du pilotage humain.

Sous le capot, le Xiaomi YU7 GT cache une fiche technique impressionnante. Ses moteurs développent 1 003 chevaux et propulsent le SUV de 0 à 100 km/h en 2,92 secondes. Sa vitesse maximale reste bridée à 300 km/h. Le véhicule promet 705 kilomètres d'autonomie et récupère 570 km en un quart d'heure de recharge. Vendu à partir de 51 700 euros en Chine, ce bolide vise une clientèle séduite par la performance.