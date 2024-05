Samsung veut-il vraiment faciliter le SAV de ses smartphones ? Son réparateur officiel n’est pas de cet avis

Samsung impose aux réparateurs de détruire les smartphones des clients sous certaines conditions, provoquant la rupture du partenariat avec iFixit. Cette décision soulève des questions sur les pratiques de réparation du géant sud-coréen.

La demande pour des solutions de réparation accessibles et abordables pour les smartphones est croissante . Les utilisateurs cherchent des options fiables pour prolonger la durée de vie de leurs appareils, face à des coûts de remplacement souvent élevés. Dans ce contexte, les partenariats entre fabricants et fournisseurs de pièces détachées jouent un rôle crucial pour garantir des réparations efficaces et économiques.

Samsung a récemment été critiqué pour ses pratiques de réparation. Selon un rapport, la société oblige les prestataires de services à détruire les appareils qui contiennent des pièces détachées non officielles et à transmettre les données personnelles des clients à l'entreprise. Cette politique a conduit l'un de ses plus grands partenaires, iFixit, à mettre fin à sa collaboration avec le géant Coréen. Le réparateur a cité le coût élevé des pièces détachées et les difficultés à obtenir des composants pour les nouveaux modèles comme le Galaxy S23 et le Galaxy Z Flip 5 parmi les raisons de cette rupture.

Samsung n’aime pas les réparateurs de smartphones indépendants

Samsung a réagi à l'annonce d'iFixit en déclarant qu'il continuerait à offrir des pièces de rechange via un autre fournisseur, Encompass, sur le site Samsungparts.com. Cependant, le site ne propose actuellement pas de pièces pour smartphones et se concentre plutôt sur les appareils électroménagers. L’entreprise affirme vouloir fournir des options de réparation flexibles et accessibles qui incluent des services de réparation à domicile et des pièces certifiées pour l'auto-réparation.

Cette rupture de partenariat dévoile les problèmes rencontrés par les entreprises de réparation face aux politiques strictes des fabricants. Les réparateurs indépendants sont confrontés à des coûts élevés et à des restrictions sévères qui limitent leur capacité à offrir des services abordables.

En refusant d'utiliser des pièces tierces, Samsung impose une pression supplémentaire sur ces derniers, ce qui pourrait réduire les options disponibles pour les utilisateurs. Et ce, même si cela semble contraire aux règles de l'Union européenne récemment adoptées pour renforcer le droit à la réparation qui visent à éviter le remplacement des appareils en autorisant les pièces non agréées par les fabricants.