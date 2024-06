Le Galaxy S25 Ultra serait beaucoup plus rapide que le S24 grâce à cette nouvelle technologie

Alors que les capacités d'intelligence artificielle sur les appareils continuent d'évoluer, les exigences imposées au matériel mobile augmentent. Pour suivre cette tendance, Samsung aurait l'intention d'équiper son prochain modèle Galaxy S25 Ultra d'un système de stockage encore plus avancé.

Bonne nouvelle pour les fans de Samsung. Selon Sawyer Galox sur X, qui a partagé une preuve à l’appui, le Galaxy S25 Ultra serait le premier smartphone à utiliser du stockage UFS 4.1, une amélioration par rapport à la norme UFS 4.0 présente dans la série Galaxy S24 actuelle.

L'intégration du stockage UFS 4.1 devrait permettre d'améliorer sensiblement les performances, en particulier lorsqu'il s'agit de gérer efficacement les tâches AI gourmandes en ressources. Toutefois, on ne sait pas encore si les modèles plus abordables de la gamme Galaxy S25 bénéficieront également de cette mise à niveau ou s'ils conserveront la technologie de stockage de la génération précédente.

Que sait-on du stockage UFS 4.1 ?

L'un des principaux avantages de l'UFS 4.1 serait l'optimisation des performances pour les opérations liées à l'intelligence artificielle. À mesure que les fonctions d'IA sur l'appareil deviennent plus courantes, un stockage plus rapide sera crucial pour une exécution transparente et efficace de ces capacités. Samsung ayant récemment mis l'accent sur l'intégration de sa plateforme Galaxy AI avec la deuxième génération de Gemini Nano de Google, la nécessité d'un stockage haute performance devient encore plus évidente.

Malheureusement, les détails spécifiques concernant les différences de vitesse entre UFS 4.1 et UFS 4.0 sont encore rares. Si l’UFS 4.0 permet actuellement d’atteindre les 4 Gb/s selon l’image dévoilée par Sawyer Galox, la nouvelle norme serait deux fois plus rapide, atteignant les 8 Go/s. Il faudrait ensuite attendre 2027 avant de voir le véritable successeur de ces deux normes, l’UFS 5.0.

Les fonctions d'IA sur l'appareil jouant un rôle essentiel dans l'intérêt et les ventes des consommateurs, Samsung a tout intérêt à redoubler d'efforts dans ce domaine. En équipant le Galaxy S25 Ultra d'un système de stockage UFS 4.1, l'entreprise pourrait offrir une expérience utilisateur nettement améliorée, potentiellement supérieure à celle de concurrents tels que l'iPhone 16 Pro Max d'Apple, qui, selon les rumeurs, continuerait d'utiliser un système de stockage NVMe.