Samsung n’est plus numéro 1 des smartphones pliables dans le monde, voici qui le remplace

Coup de tonnerre sur le marché des smartphones pliables. Selon les dernières données de Counterpoint Research, Huawei a détrôné Samsung en tant que premier fabricant mondial de téléphones pliables.

Ça y est, Samsung n’est plus le roi du pliable. Le géant chinois de la technologie Huawei représentait une part impressionnante de 35 % du marché mondial des téléphones pliables au premier trimestre 2024, dépassant la part de 23 % de Samsung. Cette étape marque la première fois que Samsung a été renversé de son perchoir depuis le début du marché des téléphones pliables en 2019 avec le lancement du Galaxy Fold original. Le fabricant sud-coréen a été le leader incontesté de ce segment de niche, grâce à son avantage de précurseur et à une gamme diversifiée d'appareils pliables.

L'ascension de Huawei à la première place est pour le moins étonnante, surtout si l'on considère les défis auxquels l'entreprise a été confrontée ces dernières années en raison des restrictions commerciales imposées par les États-Unis. La marque chinoise s'est fortement appuyée sur son marché intérieur, où elle a réussi à gagner du terrain grâce à ses offres pliables.

Huawei remonte la pente grâce à ses smartphones pliables

Counterpoint Research attribue le succès de Huawei à sa transition réussie vers la 5G dans l'espace pliable. Le cabinet d'études a souligné que le Mate X3 était l'un des appareils pliables les plus vendus en Chine pendant trois trimestres consécutifs, tandis que le Huawei Pocket 2 a également contribué à la forte performance de l'entreprise au premier trimestre 2024.

Il est intéressant de noter que le premier trimestre 2024 a marqué un changement dans les préférences des consommateurs, les téléphones pliables de type livre représentant 55 % des expéditions mondiales, dépassant les téléphones pliables de type flip pour la première fois depuis 2021. Cependant, le cabinet d'études s'attend à ce que cette tendance s'inverse plus tard dans l'année avec l'arrivée sur le marché de nouveaux téléphones pliables à clapet de HONOR, Xiaomi et du Galaxy Z Flip 6 de Samsung.

Le détrônement de Samsung dans l'espace pliable devrait être perçu comme un signal d'alarme pour l'entreprise, qui a longtemps été le pionnier et le créateur de tendances sur ce marché. Bien que le géant sud-coréen de la technologie jouisse toujours d'une forte reconnaissance de la marque et d'une base de clients fidèles, il pourrait avoir besoin d'intensifier son jeu pour retrouver sa position de leader. Les prochains Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6 devraient à nouveau beaucoup ressembler à leurs prédécesseurs, et pourraient bien être des itérations trop timides pour permettre à Samsung de prendre la première place.