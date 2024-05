Samsung Messages plante en boucle ? Voici la solution

Samsung Messages rencontre des problèmes jusqu'à en devenir inutilisable chez de nombreux utilisateurs. En attendant que le problème soit corrigé, nous avons une solution temporaire à vous proposer.

Décidément, l'application de messagerie de Samsung rencontre quelques problèmes en ce moment. Il y a quelques semaines, Samsung Messages avait des difficultés à envoyer des messages avec le protocole RCS, certaines discussions passant automatiquement au bon vieux format SMS. Un conflit entre Google Messages et Samsung Messages était alors pointé du doigt.

Et rebelote ! Cette fois, des utilisateurs de Samsung Messages expérimentent des plantages en série de l'application. Sur Reddit et les forums de Samsung, des dizaines de témoignages sont partagés par les utilisateurs. Fermeture forcée de l'application, suppression du cache, redémarrage du téléphone et mode sans échec ne suffisent pas à résoudre le problème. Et là encore, il semble que le souci provienne d'un conflit avec une application Google. Il ne s'agit ici pas de Messages, mais de Meet, ce qui peut paraître surprenant.

Comment corriger le plantage de Samsung Messages ?

“Samsung est conscient du problème et s'efforce de le résoudre”, a réagi un modérateur des forums de la marque. Le fabricant a dû entrer en contact avec Google pour tenter de comprendre comment une application qui n'interagit en principe pas directement avec l'autre peut provoquer des crashs de celle-ci.

En attendant que Samsung et Google ne résolvent ce souci, reste à savoir comment les utilisateurs vont pouvoir continuer de communiquer dans de bonnes conditions. Une solution est d'utiliser une nouvelle app de messagerie, comme Google Messages justement. Mais cela peut être frustrant quand on est habitué à Samsung Messages.

Une méthode permet de continuer à utiliser Samsung Messages normalement. Nous savons qu'une mise à jour récente de Google Meet est à l'origine de ce problème. Maintenant que nous avons identifié la source de nos maux, nous pouvons donc trouver une solution temporaire, qui consiste tout simplement à supprimer Google Meet de son smartphone. Les utilisateurs victimes du bug sont formels, désinstaller Meet permet de retrouver Samsung Messages comme avant. Vous pourrez toujours réinstaller l'app quand le souci sera réglé si vous en avez besoin.

Source : Android Authority