Ces trois smartphones Samsung n’auront plus de mises à jour de sécurité Android

Samsung vient de mettre à jour sa liste des smartphones éligibles aux mises à jour de sécurité Android. L'occasion de découvrir malheureusement que trois smartphones n'en bénéficieront plus. Voici les modèles concernés.

En matière de suivi logiciel, Samsung fait plutôt partie des bons élèves. Pour cause, le constructeur sud-coréen propose 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, du moins sur ses terminaux les plus récents ou les plus onéreux.

Mais Samsung a beau offrir une couverture généreuse sur la grande majorité de ses appareils, elle n'est pas éternelle. En février 2024, nous avons par exemple appris que le très populaire Galaxy A51 ne bénéficierait plus de mises à jour de sécurité Android. Un coup dur pour tous les propriétaires de cet appareil de milieu de gamme lancé en 2020. Rappelons que les Galaxy A01 et Tab S6 ont subi le même sort.

Pour savoir si votre smartphone est encore suivi par Samsung, le mieux est encore de se rendre régulièrement sur le blog Sécurité du constructeur. Ici, la firme sud-coréenne détaille le contenu de ses mises à jour mensuelles. On peut également y trouver la liste complète des appareils éligibles aux mises à jour de sécurité mensuelles, trimestrielles ou semestrielles.

Clap de fin pour le suivi logiciel de ces trois smartphones Samsung

Or, un rapide coup d'oeil sur le site nous a permis de constater la disparition de trois smartphones dans cette liste. Malheureusement, les Galaxy A51 5G, Galaxy A41 et Galaxy M01 ont disparu du tableau. Rien d'étonnant en soi pour ces trois terminaux lancés entre mars et juin 2020. On peut se consoler en se disant qu'ils ont effectivement profité de 4 ans de suivi logiciel complet.

Pour rappel, le Galaxy A51 5G a reçu trois mises à jour Android majeures. Livré avec Android 10 à sa sortie, il fonctionne aujourd'hui sous Android 13. Quant aux Galaxy A41 et M01, ils ont pu profiter de deux générations d'Android (d'Android 10 à 12). Pour les propriétaires de ces smartphones, il sera peut-être temps d'envisager l'achat d'un nouvel appareil. Pour cause, sans mises à jour de sécurité, ces appareils sont maintenant vulnérables aux nouvelles cybermenaces et aux failles de sécurité qui pourraient être exploitées par des pirates à l'avenir.