Tous les téléphones Samsung seront privés de cette nouveauté Android, mais pourquoi tant de haine ?

Alors que Google a dévoilé sept nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs d'Android, les possesseurs d'appareils Samsung seront privés d'une des plus importantes. Bien que One UI soit basé sur ce dernier, les utilisateurs de la marque sud coréenne ne bénéficieront pas de toutes les nouveautés annoncées.

Alors que nous attendons avec impatience Android 15, Google a récemment dévoilé sept nouvelles fonctionnalités pour Android qui seront déployées en juin. Parmi elles, la possibilité d'éditer des messages envoyés via Google Messages que nous attendions, le partage instantané de hotspots, et la création de combinaisons d'Emoji Kitchen pour des autocollants personnalisés.

D'autres nouveautés incluent le contrôle des appareils Google Home depuis l'écran d'accueil. Les utilisateurs de montres sous Wear OS pourront gérer leur appareils intelligents depuis leur poignet et dans certains pays, pourront même payer avec Paypal via Google Wallet. Enfin, il sera possible d'utiliser le téléphone comme clé de voiture numérique.

Les utilisateurs de Samsung sont privés de la fonction Instant Hotspot

L’une des fonctionnalités les plus attendues est l'Instant Hotspot car elle permet de se connecter facilement une tablette Android ou un Chromebook à la connexion d'un téléphone en un seul et simple geste. Cependant, cette fonctionnalité ne sera pas disponible sur les appareils Samsung.

Bien que cette nouvelle fonctionnalité soit un ajout bienvenu pour de nombreux utilisateurs d'Android, elle ne sera pas disponible pour les appareils Samsung. Selon Google, Instant Hotspot ne fonctionnera pas sur les téléphones et tablettes du géant coréen, malgré la présence de Google Play Services sur ces appareils. Cette exclusion semble être une décision de la firme elle-même, peut-être pour encourager l'achat d'une application dédiée au sein de leur propre écosystème.

Les utilisateurs de Samsung ne sont pas complètement laissés pour compte. Ils peuvent toujours utiliser la fonctionnalité Instant Tethering de Chrome OS pour connecter leurs Chromebooks, ainsi que la fonction Auto Hotspot de One UI pour partager la connexion avec d'autres appareils de la même marque. De plus, ils peuvent utiliser Link to Windows pour connecter leurs appareils qui tournent sous l’OS de Microsoft à leurs téléphones Samsung. Cependant, l'absence de l'Instant Hotspot montre bien les limites d'interopérabilité entre les différents écosystèmes.