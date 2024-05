Galaxy Z Fold 6 Slim : écran plus grand, design plus fin, voici ce que prévoit Samsung

Samsung pourrait décliner son Galaxy Z Fold 6 dans une version Slim, plus fine, mais sans prise en charge du stylet S Pen. La diagonale de l'écran principal serait aussi plus grande.

Alors que les fuites de ces dernières semaines nous donnent un aperçu détaillé de ce à quoi va ressembler le Galaxy Z Fold 6, des nouvelles concernant un second modèle adoptant une conception différente trouvent de plus en plus d'écho. C'est au tour du réputé analyste Ross Young de pointer vers l'existence d'un tel appareil, lui qui est spécialisé dans l'industrie des écrans de produits technologiques.

Dans un premier message, il évoque un “Samsung Fold 6 Slim”. Il précise ensuite qu'il ne s'agit pas du nom commercial du smartphone, mais que c'est une bonne manière de s'y référer en attendant d'en savoir plus. Répondant à un internaute sur X, il estime que la marque sud-coréenne pourrait opter pour l'appellation “Z Fold 6 Ultra”.

La compatibilité S Pen sacrifiée

Cette nouvelle itération du smartphone pliant serait équipée d'un plus grand écran que le Z Fold 6 standard. L'affichage interne de ce dernier ne devrait pas évoluer par rapport au Galaxy Z Fold 5 et mesurerait donc 7,6 pouces en diagonale. Ce Z Fold 6 Slim serait donc plus imposant que ces 7,6 pouces, mais nous ne savons encore à quel point.

Autre changement d'envergure, le terminal serait plus fin que le Galaxy Z Fold 6, qui doit déjà perdre quelques mm d'épaisseur une fois replié par rapport à son prédécesseur. Pour ce faire, Samsung supprimerait le composant permettant de rendre l'écran du smartphone compatible avec le S Pen. De ce fait, les utilisateurs qui n'ont pas besoin d'un stylet peuvent bénéficier d'un mobile plus fin et plus pratique à manipuler et ranger.

Hearing about a Samsung Fold 6 Slim, Q4'24, bigger display than the Fold 6. Price probably similar to the Fold 6. No pen input. — Ross Young (@DSCCRoss) May 23, 2024

Pour finir, Ross Young pense que le prix du Galaxy Z Fold 6 Slim serait similaire à celui du Z Fold 6. Il précise que la production des écrans de ce modèle Slim est prévue pour le dernier trimestre 2024. Le Z Fold 6 Slim ne sortira donc pas cet été en même temps que la version principale. Il pourrait être lancé en même temps que la série Galaxy S25, en début d'année prochaine.

