Samsung travaille sur un smartphone pliable abordable, c’est officiel. Nos confrères du site SamMobile ont repéré une page Web de l’assistance dédiée à un modèle inédit, avec ce numéro de série : SM-F415F/DS. La lettre F est utilisée par Samsung pour ses smartphones pliables.

La rumeur circule depuis quelque temps déjà. Plusieurs leakers et sources internes indiquent que Samsung travaille sur un nouveau modèle de smartphone pliable plus abordable. Plusieurs pistes ont déjà été évoquées, à commencer par le développement d’un éventuel Galaxy Fold Lite qui pourrait être lancé en 2021 à 900 $.

Un autre bruit de couloir mentionne quant à lui un possible Galaxy Z Flip Lite, qui pourrait être également proposé sous les 900 $. Pour atteindre ce prix, Samsung pourrait opter pour un SoC de milieu de gamme ou sur un processeur haut de gamme d’ancienne génération. Le constructeur pourrait également faire l’impasse sur la 5G.

Si ces futurs smartphones pliables restaient pour l’instant au stade de rumeur, nos confrères du site SamMobile ont repéré un numéro de série qui appartient à un smartphone inédit. En effet, Samsung a dédié une nouvelle page Web de son assistance en ligne pour le SF-F415F/DS.

Un smartphone pliable repéré sur Samsung India

Comme le rappellent justement les journalistes de SamMobile, Samsung a pour habitude d’utiliser la lettre F dans les numéros de série de ses smartphones pliables. En effet, les SM-F700, SM-F900 et SM-F916 sont respectivement les numéros de série des Galaxy Z Flip, Galaxy Fold et Galaxy Z Fold 2.

Toujours selon SamMobile, cet appareil inédit pourrait bien être le Galaxy Z Flip Lite évoqué plus haut. Pour rappel, les premières rumeurs à son sujet évoquent une capacité de stockage interne de 64 ou 128 Go, le tout vendu sous la barre des 1000$. Notez que ce numéro de série a été découvert sur la version indienne du site de Samsung.

Samsung a d’ores et déjà lancé le Galaxy Fold et le Galaxy Z Flip sur le marché indien. Le lancement du Galaxy Z Fold 2 est également prévu en Inde dès le mois de septembre. Pour rappel, le Galaxy Z Fold 2 sera présenté ce mardi 1er septembre 2020 dès 16 heures. Le constructeur sud-coréen compte améliorer grandement la formule du premier modèle sorti en 2019. Samsung a dévoilé que l’écran en façade passe de 4,6 pouces à 6,2 pouces. L’écran intérieur propose lui une diagonale de 7,6 pouces et un taux de rafraîchissement à 120 Hz.

