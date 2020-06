Galaxy Fold Lite : Samsung lancerait un smartphone pliable à 900$ en 2021

Le Galaxy Fold Lite, le smartphone pliable à prix cassé, ne sortirait pas avant 2021, révèle une fuite en provenance de Corée du Sud. Samsung aurait en effet décidé de décaler le lancement de son premier smartphone à écran pliable vendu sous la barre des 1000 euros.

D’après les informations du média sud-coréen Viva100, Samsung avait d’abord prévu de dévoiler le Galaxy Fold Lite lors de la conférence Unpacked du 5 août 2020. Lors de cette présentation, le constructeur se contentera finalement d’annoncer les Galaxy Note 20 et le Galaxy Fold 2, une version revue de son premier smartphone pliable.

L’arrivée du Galaxy Fold Lite sur le marché aurait en effet été reportée à 2021. On peut s’attendre à découvrir le terminal aux alentours du mois de février (lors de la présentation des successeurs des S20) ou dans le courant de l’été (avec les successeurs des Note 20). On ignore pour quelles raisons Samsung a choisi d’en décaler la sortie.

Sur le même sujet : Galaxy Fold 2 et Z Flip 5G – sortie en septembre en quantité ultra limitée

Le Galaxy Fold Lite, un smartphone pliable « milieu de gamme »

Toujours selon Viva100, le Galaxy Fold Lite serait commercialisé à un prix de départ avoisinant les 900 dollars, soit à peu près 900€ en Europe. A titre de comparaison, le Galaxy Fold premier du nom était vendu au prix de 2020 euros en France. Son successeur, le Galaxy Fold 2, serait vendu juste sous la barre des 2000 euros, soit 1000 euros que le Fold Lite.

Pour baisser le prix de vente du Fold Lite au maximum, Samsung aurait amputé le smartphone pliable de plusieurs fonctionnalités. Le géant de Séoul ferait notamment l’impasse sur la 5G et se contenterait d’une connectivité 4G LTE. Côté mémoire interne, le Galaxy Fold Lite profiterait de 256 Go d’espace de stockage. Enfin, il serait alimenté par le SoC Snapdragon 865 de Qualcomm, le chipset annoncé fin 2019.

Afin de réduire les coûts de production du Galaxy Z Flip, Samsung avait déjà opté pour une stratégie similaire. Vendu 1500 euros, le smartphone pliable était dépourvu de la 5G et devait se contenter d’un SoC Snapdragon 855+ à la place d’un Snapdragon 865. On vous en dit plus dès que possible sur le Fold Lite. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.