Galaxy Z Fold 3, Z Fold S et Z Fold Lite : découvrez les premières infos sur les futurs smartphones pliables Samsung

Les Galaxy Z Fold 3, Z Fold S et Z Fold Lite ne sont pas encore officiels, mais font déjà l’objet de quelques fuites sur le Net. On fait le point sur les différentes informations parues à ce jour sur les futurs smartphones pliables de Samsung.

La gamme Galaxy Z Fold va progressivement s’imposer comme l’une des marques fortes de Samsung, aux côtés des Galaxy S et Galaxy Note. Alors que le Galaxy Z Fold 2 vient tout juste d’être présenté lors du Samsung Unpacked ce 5 août 2020, nous savons que le constructeur travaille d’ores et déjà sur plusieurs smartphones pliables inédits, dont certains devraient voir le jour en 2021.

En effet, selon nos confrères du site PhoneArena, le constructeur sud-coréen plancherait actuellement sur un successeur au Galaxy Z Flip 5G, ainsi que sur trois nouveaux modèles de Galaxy Z Fold, à savoir le Galaxy Z Fold Lite, Z Fold S, et Z Fold 3. Comme vous vous en doutez, Samsung n’a pour l’instant fait aucune déclaration officielle à leurs sujets, et pour l’heure, il s’agit seulement de rumeurs à prendre avec des pincettes.

Galaxy Z Fold Lite : vers une sortie présumée en début 2021

Le Galaxy Z Fold Lite a d’ores et déjà fait parler de lui sur la toile. Les premières publications affirment que le Galaxy Z Fold Lite sortirait en 2021 au prix de 900 $. Ce smartphone pliable de milieu de gamme reprendrait le design du premier Galaxy Fold. Pour le proposer à ce prix, Samsung aurait fait l’impasse sur plusieurs fonctionnalités, comme la 5G. En outre, l’appareil embarquerait un processeur Qualcomm Snapdragon 865, accompagné de 256 Go de stockage.

Tout comme le Galaxy Fold, ce modèle devrait marquer le retour du plastique CPI en lieu et place du verre ultra fin Ultra Thin Glass que l’on retrouve sur le Galaxy Z Flip. Un autre sacrifice qui permettrait au constructeur de baisser le tarif de l’appareil. On devrait retrouver un écran secondaire similaire ou plus petit que celui du Galaxy Fold, ainsi que le double capteur principal présent sur la face arrière.

Galaxy Z Fold 3 et Z Fold S : des secrets bien gardés

Sans surprise, les Galaxy Z Fold 3 et Z Fold S sont encore très mystérieux. Certaines rumeurs ont tout de même fait leur apparition sur le Net. Les premiers bruits de couloir parlent du Galaxy Z Fold S comme étant le smartphone pliable le plus ambitieux de Samsung. En effet, il serait le premier smartphone de ce genre à se plier et se déplier à la fois vers l’intérieur et l’extérieur, alliant de fait les possibilités offertes par un Z Fold 2 et un Z Flip.

Quant au Galaxy Z Fold 3, certains leakers évoquent la présence d’un S-Pen, qui pourrait d’ailleurs être également intégré au futur Galaxy S21. Il faut dire que l’intérêt de cet accessoire, surtout avec un smartphone pliable, est tout indiqué. Une fois l’appareil déplié, le S-Pen pourrait avoir toute son utilité pour prendre des notes, naviguer, dessiner, jouer, etc.

Seulement, l’ajout du S-Pen est soumis à une condition : le renforcement de l’affichage. La protection choisie par Samsung devra être en mesure de supporter la pliure et les contacts répétés du stylet, ce qui est pour l’instant impossible avec l’UTG ou le CPI. Quoi qu’il en soit, la relève du Galaxy Z Fold 2 est déjà assurée.

