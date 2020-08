Galaxy Z Fold 2 : Samsung va présenter son smartphone pliable le 1er septembre

Le Samsung Galaxy Z Fold 2 est déjà officiel, mais reste bien mystérieux. La société n’en a en effet pas dit beaucoup sur son terminal, mais compte bien en dévoiler beaucoup plus dans un événement dédiée. Elle nous donne en effet rendez-vous le 1er septembre pour une conférence en ligne.

Il a été présenté lors de la conférence du 5 août, mais Samsung ne s’est pas vraiment étendu sur le sujet. Le Galaxy Z Fold 2 sera dévoilé plus en détail dans un stream vidéo qui sera diffusé le 1er septembre, soit mardi prochain, à 16 heures.

La firme Coréenne a en effet diffusé une invitation pour un événement, et on peut y voir le téléphone pliable. Il se tiendra en ligne et nous permettra d’en apprendre plus sur le terminal et sur ses capacités. Nous attendons bien évidemment qu’une date de sortie et qu’un prix soient annoncés.

Pour suivre la conférence, il suffira d’aller sur le site de Samsung ou, on l’imagine, passer par la chaîne officielle du constructeur sur Youtube.

Samsung se plie en quatre

Présenté lors du Samsung Unpacked du 5 août, le Galaxy Fold 2 veut grandement améliorer la formule du premier modèle sorti en 2019. Pour cela, Samsung a dévoilé que l’écran en façade passe de 4,6 pouces à 6,2 pouces. L’écran intérieur propose lui une diagonale de 7,6 pouces et un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Le constructeur a aussi introduit le Flex mode, déjà présent dans le Galaxy Z Flip, qui permet d’utiliser intelligemment la courbure de l’écran. Samsung a précisé que le smartphone était équipé d’un Snapdragon 865 Plus et d’une batterie de 4500 mAh.

On se doute que Samsung a encore beaucoup à dire sur son terminal et il faudra suivre la conférence pour en savoir plus. Le Galaxy Z Fold 2 sera le troisième smartphone pliable de la marque. Il y a déjà eu le premier modèle, évidemment, mais également le Z Flip, qui lui proposait un écran rectangle classique qui se pliait en son centre.

Et vous, allez-vous regarder la l’événement de Samsung ? Le Galaxy Z Fold 2 vous intéresse-t-il ? Dites-le-nous dans les commentaires !