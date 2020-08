Galaxy Z Flip : Samsung lancerait bientôt une version moins chère du smartphone pliable à clapet

Samsung s’apprêterait à lancer un premier smartphone pliable abordable sur le marché. D’après les premières informations disponibles, il s’agirait d’une déclinaison Lite du Galaxy Z Flip, son téléphone à clapet. En parallèle, le constructeur sud-coréen prépare aussi une version low cost de son Galaxy Fold.

D’après nos confrères de SamMobile, Samsung travaille actuellement sur un nouveau smartphone pliable. Ce mystérieux terminal porte le numéro de code suivant : SM-F415. La présence d’un « F » dans le code confirme la présence d’un écran pliable. Le média table sur une version abordable du Galaxy Z Flip, le téléphone à clapet de la marque.

Un Galaxy Z Flip à moins de 1000 euros ?

Selon les informations collectées par le média, ce nouveau smartphone serait proposé à un prix de départ bien inférieur à celui des autres téléphones avec écran pliable. Pour rappel, Samsung proposait le Galaxy Fold premier du nom au prix de 2020 euros. De son côté, le Galaxy Z Flip est vendu à partir de 1509 euros.

Pour séduire un large panel d’acheteurs, Samsung pourrait ainsi proposer ce nouveau appareil pliable à un prix avoisinant les 900 euros. On imagine mal la marque lancer un téléphone pliable à un prix inférieur pour le moment. Vendu autour des 900-1000 euros, ce Z Flip Lite serait toujours moins cher que le Galaxy Note 20 Ultra par exemple. Avec un form factor innovant et un prix contenu, le smartphone pourrait bien déchaîner les foules.

Toujours selon SamMobile, le terminal serait décliné dans les coloris noir, vert et bleu. Samsung proposerait 64 ou 128 Go de stockage interne. Pour baisser les coûts, la firme devrait sans surprise faire l’impasse sur la 5G et opter pour un SoC milieu de gamme ou d’ancienne génération.

Evidemment, on vous invite à prendre ces fuites avec des pincettes pour le moment. Pour mémoire, on sait déjà que Samsung prépare l’arrivée d’un Galaxy Fold Lite dans le courant de l’année prochaine. D’après les fuites, il serait proposé à un tarif avoisinant les 900 dollars. On vous en dit plus dès que possible. En attendant plus d’informations, n’hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ci-dessous.

Source : SamMobile