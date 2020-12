Samsung devrait prochainement sortir le Galaxy A22. Ce smartphone d’entrée de gamme pourrait avoir un argument de poids pour séduire : être compatible 5G. Une manière de démocratiser la technologie et aussi de contrer les constructeurs chinois qui n’ont pas attendu pour s’engouffrer dans la brèche.

La 5G arrive tout doucement, mais est encore difficilement abordable. Les smartphones haut de gamme sont déjà tous équipés en 2020. Toutefois, ils ne représentent qu’une toute petite partie du marché et la démocratisation passera par les terminaux moins chers. Samsung pourrait épouser cette philosophie avec le Galaxy A22, qui pourrait être 5G, selon les médias coréens.

Le site Daum affirme en effet que la prochaine star des smartphones d’entrée de gamme de chez Samsung sera 5G. Le but du constructeur est d’apporter cette fonctionnalité au plus de monde possible avec un terminal vendu sous les 200 euros.

La 5G à petit prix

Le fait est que la 5G est encore synonyme de smartphone cher. Pourtant, certains constructeurs chinois, comme Realme, Oppo ou Xiaomi, deviennent de plus en plus agressifs en termes de tarif sur des smartphones compatibles. Daum indique que Samsung devrait sortir son Galaxy A22 5G au deuxième trimestre 2021 et ainsi rattraper son retard. Ce serait alors le smartphone de la marque compatible avec le nouveau réseau au prix le plus bas. Notons que pour ce modèle, Samsung pourrait travailler avec un sous-traitant externe basé en Chine, tout en gardant la main mise sur le développement. Une manière de rogner sur le prix final.

Pour le moment, il n’y a aucune fuite sur le Galaxy A22 5G, si ce n’est la présence de la puce 5G. Pour donner une idée, le précédent modèle Galaxy A21 était doté d’une fiche technique très modeste. Il était équipé d’un écran de 6,5 pouces en 720p, d’un processeur Exynos peu puissant (compatible 4G), de 3 Go de RAM et de 32 Go de stockage. Sans grande surprise, le Galaxy A22 devrait être dans la même fourchette concernant ses specs.

Le Galaxy A22 pourrait donc être un smartphone important pour Samsung en 2021. Reste maintenant à savoir si le constructeur Corréen ne se fera pas griller la priorité par d’autres constructeurs historiques d’ici là.

